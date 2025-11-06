Independiente Rivadavia se sobrepuso a todas las adversidades y es el nuevo campeón de la Copa Argentina

Finalmente llegó el día. Luego de varios días de ansiedad, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se veían las caras para definir quién sería el campeón de la edición 2025 de la Copa Argentina. Luego de empatar 2 a 2 en los 90′, Independiente Rivadavia se impuso 5 a 3 en la definición por penales y se consagró campeón. Además, jugará la Copa Libertadores 2025

En un estadio de Instituto colmado de simpatizantes de ambos equipos, fueron los dirigidos por Alfredo Berti quienes tomaron la iniciativa y buscaron lastimar de entrada a la defensa del Bicho. Como siempre, los ataques leprosos eran manejados por su mejor jugador: Sebastián Villa.

La superioridad de los Azules se materializaría a los 9′, cuando Alex Arce aprovechó un grosero error de de Sergio Chiquito Romero, quien -molestado por la luz- calculó mal un centro proveniente de un lateral.

⚽ ¡MIRÁ EL GOL QUE ABRIÓ LA FINAL!



Alex Arce puso en ventaja a Independiente Rivadavia por 1-0 ante Argentinos, a los 8 minutos del primer tiempo

Con el correr de los minutos, el Bicho comenzaría a hacer pie en el partido, principalmente a partir de las intervenciones de Hernán López Muñoz . Sobre el cierre del primer tiempo, la habilidad del ex jugador del Tomba provocó la expulsión de Maximiliano Amarfil, que le cometió una falta estando ya amonestado.

Ya en el segundo tiempo, con la necesidad de igualar el marcador , y al encontrarse en ventaja numérica, Argentinos Juniors salió dispuesto a avasallar a la Lepra. Si bien por momentos se vio desbordada por todos lados, la defensa Azul conseguía despejar cada pelota que caía dentro del área de Ezequiel Centurion.

Cuando todo hacía prever que el empate llegaría más temprano que tarde, un mal pase de Fattori le permitió a Independiente Rivadavia iniciar un contragolpe manejado a la perfección por Villa. El delantero colombiano juntó a dos rivales y descargó con lo justo para Matías Fernández, que -a los 62′- dejó en el caminó a un rival y definió de manera excelente ante Chiquito Romero. Gol y 2 a 0 que olía a campeonato.

⚽ ¡CONTRA LETAL PARA EL SEGUNDO DE LA LEPRA!



Matías Fernández anotó el 2-0 para Independiente Rivadavia ante Argentinos, a los 17 minutos del segundo tiempo

Sin embargo, cuando la Lepra todavía estaba festejando, el Bicho reaccionó y descontó por intermedio de Alan Lescano, que recibió una gran habilitación de Giaccone y fulminó a Centurión.

Con el descuento, Nicolás Diez mandó toda la carne al asador y dio ingreso a cuanto delantero tenía en el banco de suplentes para intentar completar la remontada.

Con el correr de los minutos, el partido fue tomando todavía más temperatura. La situación que terminó de caldear los ánimos fue un cruce entre Alfredo Berti y López Muñoz, la cual terminó con el técnico leproso expulsado.

Debido a las incontables y largas interrupciones, el árbitro Nicolás Ramírez adicionó 13′. Cuando ya comenzaba a correr el tiempo adicionado, Ezequiel Centurión se retiró lesionado tras un choque con un rival. En su reemplazo ingresó Gonzalo Marinelli.

Y como si la pérdida de su arquero titular no fuera suficiente, la Lepra sufriría la expulsión de Alejo Osella, por doble amonestación.

Y como si las malas noticias no fueran suficientes para Independiente Rivadavia, el Bicho finalmente llegaría al empate. Luego de tanto ir, los de La Paternal encontraron la igualdad por intermedio de Erik Godoy, a quien Diez había dado ingreso para buscar alguna pelota dentro del área rival.

Con dos jugadores más, y algunos minutos por delante, Argentinos Juniors siguió atacando para intentar ganar el partido en los 90′ y así evitar los penales. Pese a los embates finales del Bicho, el encuentro terminaría 2 a 2, por lo que el campeón se definiría por penales.

La definición desde el punto de penal no pudo ser más dramática. Los ejecutantes estaban teniendo una noche perfecta hasta que llegó el turno del cuarto penal para el Bicho. El encargado de ejecutar era Tomás Molina: cuando el delantero se disponía a igualar la serie, emergió la figura de Marinelli, que contuvo el remate. Sin embargo, el árbitro obligó a repetir el penal debido a que el arquero se había adelantado.

Pese a este nuevo revés para la Lepra, el arquero nuevamente se agigantaría para volver a atajarle el penal al atacante de Argentinos. Finalmente, y como contra River en la semifinal, Sebastián Villa se hizo cargo de la ejecución definitiva, la cual le daría a Independiente Rivadavia el título de campeón de la Copa Argentina 2025. Y como yapa, el equipo de Berti también jugará la Copa Libertadores 2025.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (2): Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors (2): Sergio Romero; Leonardo Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín, Diego Porcel; Alan Lescano, Hernán López Muñoz; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Goles: PT: 9′ Alex Arce (IR). ST: 62′ Matías Fernández (IR), 64′ Alan Lescano (AJ), 97′ Erik Godoy (AJ).

PENALES: Independiente Rivadavia (5): convirtieron Luciano Gómez, Iván Villalba, Kevin Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa. Argentinos Juniors (3): convirtieron Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone; Gonzalo Marinelli le contuvo el penal a Tomás Molina.

Incidencias: a los 41′ fue expulsado en Independiente Rivadavia Maximiliano Amarfil, por doble amonestación; a los 92′ fue expulsado en Independiente Rivadavia Alejo Osella por doble amonestación.

Amonestados: 6′ Maximiliano Amarfil (IR), 21′ Matías Fernández (IR), 24′ Sebastián Villa (IR), 28′ Sebastián Prieto (AJ), 52′ Francisco Álvarez (AJ), 60′ Alejo Osella (IR), 70′ Alex Arce (IR), 73′ Ivan Villalba (IR).

Cambios: Independiente Rivadavia: Matías Fernández por Kevin Retamar, Iván Villalba por Alex Arce, Gonzalo Marinelli por Ezequiel Centurión, Diego Tonetto por Mauricio Cardillo. Argentinos Juniors: Emiliano Viveros por Gabriel Florentín, Lautaro Giaccone por Sebastián Prieto, Ismael Sosa por Román Riquelme, Rúben Bentancourt por Federico Fattori, Erik Godoy por Leandro Lozano.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba.