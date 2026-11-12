Independiente Rivadavia se juega algo más que la Supercopa Argentina: a qué otro torneo clasificará si le gana a Estudiantes

Este jueves, ante Estudiantes de la Plata, Independiente Rivadavia se jugará algo más que una segunda estrella: la final de la Supercopa Argentina, que se disputará en el estadio de Belgrano de Córdoba, otorga un boleto a una competencia recientemente oficializada por la AFA. Se trata de la Recopa de Campeones, torneo que hará su debut en 2027 y del que participarán tres clubes.

El certamen fue creado el año pasado y tendrá como participantes a los campeones de la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina. Por ahora, el único equipo que tiene asegurada su presencia es Rosario Central, que obtuvo su lugar tras vencer 3-1 a Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional.

La tercera plaza todavía está en disputa. Platense ya se clasificó a la final de la Copa Argentina, mientras que Boca y Banfield jugarán este sábado en Mendoza la otra semifinal. De ese cruce saldrá el segundo finalista que buscará quedarse con el título y el boleto al nuevo torneo.

La Lepra y el Pincha, por la Supercopa Argentina y la clasificación a la Recopa

Independiente Rivadavia y Estudiantes definirán este jueves al segundo equipo clasificado a la Recopa de Campeones. El ganador de la Supercopa Argentina se sumará a Rosario Central y esperará por la definición de la Copa Argentina para conocer al tercer participante.

Cabe recordar que el Pincha llegó a la Supercopa por su consagración en el Trofeo de Campeones 2025. Además, el equipo platense tiene otro desafío importante en el horizonte: a fin de mes disputará la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil.

La Lepra, por su parte, se ganó el derecho a jugar la Supercopa Argentina tras su histórica consagración en la Copa Argentina 2025. Ahora, además de buscar otro título, tiene la posibilidad de meterse en una competencia que tendrá su primera edición el próximo año.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

El nuevo torneo se disputará anualmente en estadios designados por la AFA y tendrá un formato de tres partidos. En el primero se enfrentarán los ganadores de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Luego, el campeón de la Copa Argentina jugará contra el perdedor de ese encuentro inicial. Finalmente, se medirá con el ganador del primer partido.

El sistema de puntuación tendrá una particularidad: si hay empate en los 90 minutos, los encuentros se definirán por penales. Los triunfos en tiempo reglamentario otorgarán tres puntos; las victorias en la definición desde los 12 pasos, dos. El equipo que pierda por penales sumará una unidad, mientras que las derrotas durante el partido no darán puntos.