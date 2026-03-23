Independiente Rivadavia se hizo fuerte en el Parque, venció a Rosario Central y es más puntero que nunca

Independiente Rivadavia venció a Rosario Central por 2 a 0, en un encuentro correspondiente a la 12° fecha de la zona “B” del torneo Apertura 2026, el cual se llevó a cabo este domingo en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Pablo Echavarría.

La Lepra, que había recuperado la sonrisa en la última jugada de su partido ante Gimnasia La Plata, volvía al Parque con la premisa de recuperar la punta de la zona “A”, posición que había perdido horas antes con el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto. Pero para alcanzar ese objetivo, debería superar a uno de los mejores equipos del fútbol argentino: el Rosario Central de Ángel Di María, que en esta ocasión sería suplente.

La Lepra y un primer tiempo a pura contundencia

Con un gran marco de público, los Azules saltaron al campo de juego con la misma premisa de siempre: ser protagonista. Sin embargo, a diferencia de otros encuentros, en los primeros minutos se vieron superados por el Canalla, que manejaba los tiempos del partido con Vincente Pizarro y Pol Fernández -silbado cada vez que tocaba la pelota, por su pasado en Godoy Cruz-. Pese a ese dominio inicial, los visitantes no terminaban de profundizar sus ataques y Nicolás Bolcato prácticamente no pasó sobresaltos.

Recién pasados los primeros diez minutos el local comenzó a equiparar las acciones, con más garra que juego. Y en la primera que tuvo, facturó: a los 16′ Luciano Gómez anotó el 1 a 0 con un remate furibundo desde la puerta del área. El lateral festejaba su cumpleaños de una manera inmejorable.

¡¡GOLAZO EN MENDOZA!! Gómez sacó un sablazo y convirtió el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Rosario Central en la fecha 12 de la Zona B del #TorneoApertura.



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El gol hizo crecer a la Lepra, que incluso pudo haber aumentado el marcador a los 27′, pero emergió la figura de Jeremías Ledesma para evitar lo que hubiera sido el 2 a 0. Situación que fue inevitable a los 29′, cuando Alex Arce aprovechó una desatención y encaró mano a mano al arquero rival: con todo el tiempo del mundo, el 9 fulminó al golero del conjunto rosarino y estiró el tanteador.

¡UN EQUIPO LETAL! Error defensivo de Mallo y gran definición de Arce para marcar el 2-0 de Independiente Rivadavia contra Rosario Central en Mendoza.



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El 2 a 0 le dio tranquilidad y confianza a la Lepra, que por momentos se floreó a puro toque, para el delirio de sus aficionados que deliraron al ritmo del “ole“.

Un segundo tiempo con escasas situaciones de gol

Apoyados en la ventaja obtenida en la primera mitad, los jugadores leprosos cedieron la iniciativa a los rosarinos, que manejaron la pelota pero carecían de ideas para traducir la posesión en situaciones de peligro en el arco defendido por Bolcato, que recién tuvo que intervenir pasados los 20′ del complemento.

Si el primer tiempo fue dinámico y bien jugado, el segundo fue todo lo contrario: el ritmo fue entrecortado y predominó la fricción por sobre el buen juego.

Recién sobre el final del encuentro el Canalla se aproximó con cierto peligro al área de los Azules. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el tiempo no les alcanzaría para poner en riesgo la victoria de los locales, que se aferraron al 2 a 0 con el que concluiría el partido. El cotejo finalizó sin que Ángel Di María vea acción.

Lo que se le viene a los Azules

Con este resultado, Independiente Rivadavia acumula 23 puntos y retomó el liderazgo de la zona “B” del Apertura 2026. El próximo compromiso liguero de los dirigidos por Alfredo Berti es ante Tigre, en condición de visitante.