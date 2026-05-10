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Liga Profesional

Independiente Rivadavia se durmió y quedó eliminado de la Liga Profesional

Independiente Rivadavia sufrió de dos desconcentraciones y no pudo remontar el partido. Ahora deberá esperar hasta el semestre siguiente.

 Independiente Rivadavia – el mejor equipo de la fase regular- recibió a Unión de Santa Fe en el estadio Bautista Gargantini por los octavos de final del Apertura 2026.

Los dirigidos por Alfredo Berti comenzaron el partido dominando y superando ampliamente al rival, pero no lograron romper el cero. La primera clara de riesgo fue el gol del equipo visitante.

A los 34 minutos Julián Palacios asistió a Brahian Cuello, quien dentro del área fusiló a Nicolás Bolcato. 1 a 0 y a remarla.

Con el resultado en contra, la Lepra siguió fiel a su estilo, presionando y dominando. Aunque, no pudiendo igualar el marcador, lo que con el correr de los minutos se volvió un dolor de cabeza.

Ni bien comenzó el complemento, llegó el segundo gol del Tatengue: A los 49 minutos, Cristian Tarragona recibió un pase entre líneas, los zagueros no alcanzaron a cerrar y el delantero definió solo ante la humanidad de Bolcato.

Con el 0 a 2 en contra, el entrenador local movió rápidamente el banco y cambió el rodaje del partido y los Azules comenzaron a generar ocasiones para seguir en partido.

A los 70 minutos, llegó el merecido descuento de Independiente Rivadavia, por intemedio de Sebastián Villa que junto a Gonzalo Ríos diagramó una jugada que terminó en el disparo de Fabrizio Sartori, que puso el 2 a 1 para el renacer leproso.

Por más que lo intentó, la Lepra no logró el empate, padeció ambas desconcentraciones y se quedó con las manos vacías en la presente Liga Profesional. Ahora deberán enfocarse de lleno en su participación en la Copa Libertadores y seguir avanzando en la defensa del título en la Copa Argentina.

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