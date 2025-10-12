Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz: formaciones confirmadas

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán este domingo, desde las 16:45, en el Estadio Bautista Gargantini por una nueva edición del clásico moderno de la provincia Mendoza.

El dato más alarmador para ambos conjuntos es que perder puntos los complicará en la recta final del torneo: están fuera de los playoffs, y el Tomba también está comprometido con el descenso.

La Lepra acumula cuatro partidos sin ganar por el campeonato y marcha 13° con apenas 11 puntos, lo que lo posiciona a cuatro unidades de los puestos de clasificación a playoffs. El último triunfo fue por 3-1 ante Tigre por la Copa Argentina, el gran objetivo del club en este final de temporada. Independiente Rivadavia está en las semifinales y se medirá con River por un lugar en la gran final.

Godoy Cruz llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: el Tomba se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría. Además, está anteúltimo en la Zona B con 9 puntos a cuatro de la clasificación, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.

Posibles formaciones:

Independente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.