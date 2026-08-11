Independiente Rivadavia, por la heroica: hora, TV y probable formación para el partido ante Fluminense

Luego del histórico banderazo protagonizado por los hinchas en Río de Janeiro, Independiente Rivadavia afrontará este martes otro capítulo histórico en lo que es su primera participación en la Copa Libertadores: desde las 19, la Lepra vuelve al Maracaná para enfrentar otra vez a Fluminense, ahora por la ida de los octavos de final. El encuentro será arbitrado por el chileno Cristián Reyes, y será televisado por Fox Sports y Disney+ Premium.

Será el tercer cruce entre ambos equipos en esta edición del certamen y el segundo en el mítico estadio brasileño. Allí, en la segunda fecha de la fase de grupos, el conjunto mendocino consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia al imponerse por 2-1, con goles de Fabrizio Sartori y Álex Arce.

En el partido de vuelta, disputado en Mendoza, Independiente Rivadavia y Fluminense igualaron 1-1. Ahora el escenario es diferente: ya no está en juego la clasificación dentro del grupo, sino el acceso a los cuartos de final de la competencia de clubes más importante de Sudamérica.

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Fluminense

La Lepra llega al duelo con buenos números en la Libertadores. El equipo de Alfredo Berti terminó primero en su grupo con 15 puntos, producto de cinco victorias y un empate.

En el torneo local, en tanto, disputó cuatro partidos y consiguió 7 de los 12 puntos posibles. Venció a Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, empató frente a Atlético Tucumán y cayó ante Sarmiento.

Fluminense, por su parte, terminó segundo del Grupo C, justamente detrás de Independiente Rivadavia. El conjunto brasileño sumó dos triunfos, dos empates y dos derrotas en sus seis presentaciones.

El equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía viene de igualar 1-1 ante Botafogo por el Brasileirao y actualmente ocupa el cuarto lugar del campeonato brasileño, con 35 puntos.

El equipo que Berti tiene en mente

El entrenador de Independiente Rivadavia todavía no definió quién acompañará a Álex Arce en la ofensiva. Fabrizio Sartori y Maximiliano Salas son las dos alternativas que maneja Berti para ocupar ese lugar. Con esa incógnita, la probable formación de la Lepra sería: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Leonel Bucca, Tomás Bottari, Matías Fernández; Fabrizio Sartori o Maximiliano Salas, Álex Arce.

Así, Independiente Rivadavia volverá a pisar el Maracaná, esta vez con un objetivo todavía mayor: dar un nuevo paso en una Copa Libertadores en la que ya consiguió meterse entre los 16 mejores equipos del continente.

Un banderazo histórico en Río

En las horas previas al encuentro, una importante cantidad de hinchas de Independiente Rivadavia se reunió en Río de Janeiro para acompañar al equipo. Con camisetas, banderas y canciones, los simpatizantes realizaron un banderazo como muestra de apoyo antes del partido.

¡IMPRESIONANTE! Una locura lo que vivieron los jugadores de Independiente Rivadavia cuando salieron a saludar a su gente en Brasil, previo al partido vs. Fluminense por los octavos de la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HmkxRqp7pR — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

El encuentro también permitió un contacto entre los fanáticos y los futbolistas, que salieron de la concentración para saludarlos, sacarse fotos y compartir unos minutos con quienes viajaron hasta Brasil para acompañar a la Lepra en este nuevo desafío internacional.