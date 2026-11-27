Independiente Rivadavia deberá afrontar una serie de definiciones en la conformación de su próximo plantel, ya que siete futbolistas tienen previsto finalizar sus respectivos préstamos a fin de año. Se trata de jugadores cuyos pases pertenecen a otras instituciones y que, una vez vencidos los acuerdos vigentes, deberán regresar a sus clubes de origen.

La nómina está integrada por Ramiro Macagno, arquero cedido por el APO Levadiakos de Grecia; Juan Manuel Elordi, lateral izquierdo cuyo pase pertenece a Racing Club; y Luciano Gómez, lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors. También aparecen Luis Sequeira, mediocampista ofensivo de Talleres de Córdoba; y Kevin Vázquez, volante cedido por Vélez Sarsfield.

Completan la lista Alessandro Riep, mediocampista y extremo cuyo préstamo corresponde a Audax Italiano de Chile, y Rodrigo Atencio, delantero y mediapunta que llegó desde Sport Recife de Brasil. Según los registros del sitio especializado Transfermarkt, los siete acuerdos tienen previsto llegar a su fin, aunque esto no descarta que puedan surgir nuevas negociaciones.

En caso de que Independiente Rivadavia busque mantener a alguno de estos futbolistas, la dirigencia deberá negociar con las instituciones propietarias de sus pases. Entre las alternativas posibles se encuentran una extensión de los préstamos o la compra de los derechos federativos, siempre que exista acuerdo entre las partes.

Por el momento, no hay definiciones sobre la continuidad de los jugadores mencionados. Las decisiones que tome el club dependerán de las evaluaciones deportivas y de las condiciones que puedan establecerse en cada negociación, en un proceso que será parte de la planificación del plantel para la próxima temporada.