No pudo ser para Independiente Rivadavia. La Lepra mendocina cayó por 2 a 0 ante Boca en la Bombonera y se despidió del torneo Clausura 2026 en la instancia de octavos de final. El encuentro contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina. De este modo, el equipo de Berti cerró un año en el que fue de mayor a menor.

La Lepra llegó a La Boca con la intención de ser protagonista y dar un golpe sobre la mesa ante un rival que había tenido menos tiempo de descanso, ya que el pasado sábado había disputado la final de la Copa Sudamericana en Colombia.

En ese marco, el equipo de Berti intentó presionar a los dirigidos por el Vasco Arruabarrena y, durante los primeros pasajes del partido, logró incomodar al Xeneize y generar las situaciones de gol más clara. Incluso en un par de ocasiones exigió a Montero, que tuvo que lucirse para evitar una temprana caída de su valla.

Sin embargo, con el correr de los minutos, Boca iría acomodándose en el terreno de juego y, de a poco, emparejaría el juego.

El quiebre del partido llegaría pasado el cuarto de hora, cuando Bonifacio -de manera imprudente e ingenua- estiraría su brazo de manera antinatural. El balón le dio en su extremidad y, pese a que se encontraba de espaldas, el árbitro Luis Lobo Medina, a instancias del VAR, cobró penal.

MANO de Bonifacio y PENAL para Boca en La Bombonera vs. Independiente Rivadavia. ¿Qué te parece? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/5yoSdPi3SB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

El encargado de cambiar la pena máxima por gol fue Leandro Paredes. A partir de ese momento, el Xeneize crecería al mismo tiempo que la Lepra mermaba su rendimiento.

¿Existen los GOLAZOS de penal? Pregúntenle a Leandro Paredes… 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/p32bvee5VF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

La superioridad de Boca volvería a materializarse en el segundo tiempo: a los 53′ apareció Miguel Merentiel para culminar una buena jugada del equipo de Arruabarrena.

¡¡MIGUELITO NO FRENA!! ¡Lozano sacó un centro fenomenal y Merentiel la empujó para anotar el segundo de Boca vs. Independiente Rivadavia en los 8vos del #TorneoClausura! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/8NKcA5edrd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

Con el 2 a 0 en el bolsillo, Boca manejó el partido a gusto y placer y hasta hizo méritos de sobra para ampliar la ventaja. Si el resultado no fue más abultado fue porque Emmanuel Gómez Riga se estiró una y otra vez para evitarlo.

Así, con un rendimiento que por momentos fue de alto vuelo, el Xeneize ganó su octavo partido consecutivo y sacó boleto a cuartos de final, donde se enfrentará Gimnasia y Esgrima La Plata. El partido se llevará a cabo en La Bombonera.