Independiente Rivadavia perdió con Banfield y prácticamente se despidió de la lucha por el Clausura

Independiente Rivadavia perdió con Banfield por 2 a 0, en un encuentro correspondiente a la decimotercera fecha de la zona “A” del torneo Clausura 2025, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Tras igualar en el clásico ante el Tomba, donde sufrió la expulsión de Sebastián Villa, la Lepra buscaba -sin su mejor jugador- volver a la senda del triunfo para meterse en la pelea por un lugar en los playoffs. Es que los resultados obtenidos a lo largo del Clausura relegaron al equipo dirigido por Alfredo Berti al punto que, a tres fechas del final, ya no cuentan con margen de error.

En un primer tiempo repleto de impresiciones y con escasas emociones, la Lepra intentó tomar las riendas del partido. Sin embargo, el equipo de Berti sintió demasiado la ausencia de Villa y nunca pudo desnivelar a la defensa del Taladro.

Recién sobre el epílogo de la primera mitad los equipos fueron a fondo: prácticamente en la última jugada, Gonzalo Ríos cumplió la ley del ex y convirtió el 1 a 0 luego de avanzar con pelota dominada ante la pasividad de la defensa leprosa, que sólo se limitó a mirar. Unos instantes antes del gol, Matías Fernández había tenido la apertura del marcador para los locales, pero Facundo Sanguinetti intervino de gran manera para evitar la caída de su arco.

Lejos de lo que podía esperarse, tras haber recibido un gol sobre el cierre de la primera mitad, la Lepra salió adormilado. Ante la falta de reacción de los locales, el Taladro se animó y rápidamente aumentó la ventaja: nuevamente quien aprovechó la pasividad de la defensa local fue Gonzalo Ríos. Tras encajar otro gol, la afición azul estalló contra sus jugadores.

Cuando el partido estaba entrando en sus compases finales y la Lepra estaba desahuciada y sin señales de respuestas, apareció Santiago Muñoz -que hacía unos minutos había ingresado desde el banco de suplentes- para descontar con un remate de media distancia que se coló contra el palo derecho de Sanguinetti.

Revitalizado por el gol, la Lepra fue a buscarlo con ímpetu en los últimos minutos, e incluso pudo haber llegado al empate por intermedio de Alex Arce, pero el delantero no estuvo certero.

El encuentro finalmente terminaría 2 a 1, lo que prácticamente deja al equipo de Berti fuera de la pelea por ingresar a los playoffs. Por su parte, el Taladro se mete en la lucha y toma aire en la tabla por los descensos.

Con este resultado, Independiente Rivadavia suma 12 unidades y está 13° en la zona “A”, mientras que Banfield tiene 17 puntos y está 10° La próxima fecha, la Lepra visitará a Aldosivi, aunque antes tendrá un duelo crucial: el próximo viernes enfrentará a River en el estadio Mario Alberto Kempes -en Córdoba- por la semifinal de la Copa Argentina 2025.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (1): Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Shyko Studer, Ezequiel Bonifacio; Nicolás Retamar, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield (2): Facundo Sanguinetti; Sangiago López García, Danilo Arboleda,Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Ignacio Abraham, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Goles: PT: 47′ Gonzalo Ríos (B). ST: 53′ Gonzalo Ríos (B), 80′ Santiago Muñoz (IR).

Amonestados: 3′ Santiago Esquivel (B), 43′ Sheyko Studer (IR), 71′ Luciano Gómez (IR), 73′ Mauro Méndez (B), 76′ Matías Fernández (IR), 84′ Ezequiel Centurión (IR), 84′ Rodrigo Auzmendi (B), 88′ Alex Arce (IR), 88′ Tomás Muro (IR), 96′ Martín Río (B).

Cambios: Independiente Rivadavia: Fabrizio Sartori por Ezequiel Bonifacio, Tomás Muro por Thomas Ortega, Santiago Muñoz por Luciano Gómez, Juan Ignacio Barbieri por Nicolás Retamar, Mauricio Cardillo por Leonard Costa. Banfield: Lautaro Ríos por Santiago Esquivel, Juan Alfaro por Santiago López, Agustín Alaniz por Gonzalo Ríos, Rodrigo Auzmendi por Bruno Sepúlveda, Frank Castañeda por Mauro Méndez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Bautista Gargantini.