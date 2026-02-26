Independiente Rivadavia no supo aguantar el resultado y empató con Racing en Avellaneda

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Racing Club, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha de la zona “B” del torneo Apertura 2026 de la Primera División argentina, el cual se llevó a cabo este jueves en el estadio Juan Domingo Perón, y que contó con el arbitraje de Darío Herrera.

Envalentonados por su inmejorable presente, los dirigidos por Alfredo Berti salieron al Cilindro de Avellaneda con la premisa de sumar para sostener el liderato en su zona. Sin embargo, fue la Academia -que viene en levantada- la que durante los minutos iniciales lograba imponer condiciones.

En un primer tiempo deslucido, los Azules lejos estuvieron de ser ese equipo que se transformó en animador del fútbol argentino. En un contexto relativamente adverso, la fortuna le haría un guiño a los mendocinos a los 31′, momento en el que Racing se quedó con 10 jugadores por la expulsión -por doble amonestación- de Matko Miljevic. Y la mala suerte no terminaría ahí para el equipo de Gustavo Costas, ya que a los 41′ sufriría la baja de su goleador, Adrián Maravilla Martínez, quien debió abandonar el campo de juego por una lesión en uno de sus tobillos.

Maravilla Martínez se retiró lesionado (Foto: Prensa de Racing Club).

Ya en el complemento, el juego fue más vertiginoso que en el primer tiempo. Mientras la Lepra intentaba aprovechar la superioridad numérica, la Academia redoblaba esfuerzos y mantenía sus intenciones de atacar. En un contexto de ida y vuelta constante, el equipo mendocino encontró mal posicionada a la defensa de Racing y ejecutó un contragolpe letal que culminó en el gol de Matías Fernández. A los 53′ los Azules tomaban la delantera en el marcador.

¡¡UNA CONTRA LETAL!! ¡¡TODO EMPEZÓ CON UN CORNER A FAVOR DE RACING Y TERMINÓ EN GOL DE MATI FERNÁNDEZ PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Con superioridad numérica y en el marcador, el partido quedó a pedir de Independiente Rivadavia, que tenía un escenario más que propicio para explotar su mejor arma: la velocidad de sus atacantes. Sin embargo, la Academia no bajaría los brazos y se lanzaría a buscar la igualdad.

Y de tanto insistir, el Blanquiceleste llegaría a la igualdad a los 78′, gracias a un certero cabezazo de Tomas Conechny tras un córner ejecutado por Gabriel Rojas. 1 a 1 y volver a empezar para ambos equipos.

¡¡ZURDA MÁGICA DE GABY ROJAS Y CABEZAZO GOLEADOR DE CONECHNY PARA EL 1-1 DE RACING ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Recién al perder la ventaja en el marcador la Lepra intentó reaccionar. Tras varios minutos sumidos en una llamativa pasividad, los mendocinos volvieron a mostrarse agresivos en ataque. Sin embargo, ya no habría tiempo para más y el encuentro finalizaría en empate.

Con este resultado, Independiente Rivadavia suma 16 puntos y sigue como único puntero de la zona “B”. La próxima fecha, el equipo de Alfredo Berti recibirá a River Plate en el estadio Malvinas Argentinas.