Independiente Rivadavia luchó hasta el final, pero perdió con Estudiantes de La Plata y se quedó sin Supercopa Argentina

No pudo ser para la Lepra. Pese ha haber luchado y logrado remontar de manera agónica en el tiempo regular una desventaja de dos goles, Independiente Rivadavia perdió con Estudiantes de la Plata por 3 a 2 y se quedó sin poder levantar la Supercopa Argentina. La final se llevó a cabo este jueves en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, y contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

La Lepra, que llegaba luego de empatarle de manera agónica el clásico a Gimnasia y Esgrima, accedió a la final por haber sido el campeón de la Copa Argentina 2025. Por su parte, el Pincha clasificó tras haberse coronado en el Trofeo de Campeones 2025.

Con la sorpresiva salida de Nicolás Bolcato del arco azul debido a una merma en su nivel, Berti apostó por darle una oportunidad a Emmanuel Gómez Riga bajo los tres palos, mientras que en ofensiva buscó ganar en creatividad juntando a Luis Sequeira y Matías Fernández.

Sin embargo, durante el primer tiempo el conjunto del parque careció de profundidad y, salvo alguna situación aislada, nunca pudo llevar peligro al arco custodiado por Fernando Muslera. El Pincha, por su parte, tampoco fue demasiado ofensivo, por lo que la primera mitad del partido careció de vuelo futbolístico.

Ya en el complemento, el Pincha lograría golpear con una de las armas que históricamente le han dado resultado: la pelota parada. Como ocurre habitualmente, quien marcó la diferencia fue Guido Carrillo, que con un cabezazo furibundo mandó la pelota al fondo de la red tras un córner.

¡¡CAPITÁN DE LAS ALTURAS!! ¡¡GOLAZO DE CABEZA DE GUIDO CARRILLO, PARA PONER EL 1-0 DE ESTUDIANTES, EN LA SUPERCOPA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EU1XsHyrTj — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Ya en desventaja, la Lepra intentó ir a buscar desesperadamente la igualdad y comenzó a dejar espacios en defensa. Y esa situación sería capitalizada por Estudiantes, que, en un contragolpe -y con mucha fortuna- logró ampliar la ventaja: Carrillo aprovechó una desatención de Villalba y encaró en soledad hacia el arco de Gómez Riga. Al ingresar al área, el delantero enganchó y Villalba, que retrocedía desesperado para intentar recuperar la pelota, se la llevó puesta y convirtió en propia puerta.

¡¡HERMOSO TACAZO DE PUCHITO CASTRO, ENGANCHE DE CARRILLO Y GOL EN CONTRA DE IND. RIVADAVIA, PARA EL 2-0 DE ESTUDIANTES POR LA SUPERCOPA ARGENTINA!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/G0xZ041j41 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Cuando el tiempo apremiaba y la esperanza parecía extinta, apareció Matías Fernández para dibujar una jugada sobre la banda izquierda y colocar un centro perfecto que cabeceó Florentín para poner el 2 a 1 que ponía a la Lepra nuevamente en partido.

¡¡GAMBETA INFERNAL DE MATI FERNÁNDEZ, CENTRO Y GOLAZO DE CABEZA DE FLORENTÍN, AL ÁNGULO, PARA EL 1-2 DE IND. RIVADAVIA VS. ESTUDIANTES!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YGk3ycHZO7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Y si hay algo de que sabe la Lepra es pelearla hasta el final. En la última jugada del tiempo regular, Matías Fernández, con sangre fría y una claridad inusual para el momento del partido, colocó una pelota en profundidad para que Elordi centrara a la cabeza de Villalba, que se redimió y anotó el 2 a 2. Empate y al alargue.

¡¡PELOTA TOP DE MATI FERNÁNDEZ, CENTRO DE ELORDI Y PALOMITA AGÓNICA DE VILLALBA PARA EL 2-2 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. ESTUDIANTES EN 50 ST!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/9JlFE9cGrA— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Ya en el alargue, Independiente Rivadavia, que había hecho una catarata de cambios en pos de remontar el resultado, se acomodó como pudo en la cancha. A esa altura de la noche, más que el orden táctico primaba el empuje.

En ese contexto, pese a haber quedado golpeado por los dos goles recibidos en los instantes finales del tiempo regular, el Pincha se puso de pie y logró nuevamente ponerse al frente en el marcador. El encargado de adelantar a los platenses fue un jugador que había ingresado desde el banco: Lucas Alario. El ex River, con la nuca anotó el 3 a 2 que volvía a poner a los conducidos por el Cacique Medina a tiro del título.

¡¡COMO EN EL TROFEO DE CAMPEONES VS. PLATENSE!! ¡¡EL PIPA DE LOS GOLES IMPORTANTES!! ¡¡CABEZAZO DE LOCOS DE ALARIO PARA EL 3-2 DE ESTUDIANTES VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA, EN EL ALARGUE DE LA SUPERCOPA!! 📺 Mirá la #SupercopaArgentina por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/HuWIGi96Xn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Pese al empuje que la Lepra tuvo durante el segundo tiempo del alargue, el Pincha pudo aguantar todos los embates azules y finalmente lograría sostener el resultado para consagrarse como campeón de la Supercopa Argentina 2026. Además, clasificó a la primera edición de la Recopa Argentina, competición que tendrá su estreneo en 2027.