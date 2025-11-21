Search
Independiente Rivadavia ¿lanza un documental? “Esto es solo un poco”

Los festejos de la obtención de la Copa Argentina de la Lepra, llegan a la pantalla chica dentro de algunas semanas.

Este jueves, en el Bautista GargantiniIndependiente Rivadavia le puso el broche de oro a un año soñado. La Catedral fue el escenario elegido para que dirigentes, jugadores, cuerpo técnico e hinchas celebraran la coronación en la Copa Argentina.

Fue una noche sublime para el Azul del Parque con una celebración a lo grande, como lo merece este equipo. El equipo dirigido por Alfredo Berti logró un título que no tenía el fútbol mendocino.

La obtención del trofeo, motivó a la dirigencia Azul a inmortalizar este hito histórico en la vida de los leprosos: lanzarán un documental contando el camino que el club transitó para coronarse.

El documental, de poco menos de una hora – o eso se ha adelantado- se llama “VAMOS POR LA GLORIA – El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025“, y cuenta con voces de los protagonistas, escenas del partido definitivo frente a Argentinos Juniors y escenas de partidos previos.

Este proyecto, que verá la luz antes de fin de año es encabezado por Road films, con Ignacio Del Pie – productor- y Adrian Berardo- director- en el detrás de escena.

