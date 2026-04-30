Independiente Rivadavia goleó a Deportivo La Guaira y se ilusiona con clasificar a octavos

¿Quién detiene a esta Lepra que parece no tener techo? Tras una nueva exhibición, esta vez en el plano internacional, Independiente Rivadavia goleó a Deportivo La Guaira de Venezuela por 4 a 1, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del grupo C de la copa Conmebol Libertadores 2026, el cual se llevó a cabo este jueves en el estadio Malvinas Argentinas, y que contó con el arbitraje del peruano Augusto Alfredo Menéndez Laos.

La Lepra, que transita un presente inmejorable y que llegaba al Malvinas Argentinas con el pecho inflado tras vapulear a Gimnasia y Esgrima en el clásico, salía a jugar la tercera jornada de la Libertadores con la misión de ganarle a los venezolanos para continuar con puntaje perfecto en el grupo y comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final.

Un primer tiempo teñido de Azul

De entrada, el equipo dirigido por Alfredo Berti buscó tomar las riendas del partido. Con la misma impronta agresiva y ambiciosa con la que sale a jugar cada partido, los Azules buscaron desde el inicio el gol. En ese marco, cuando recién iban 5′, Matías Fernández tuvo una ocasión inmejorable para adelantar a los locales: tras una jugada individual de Sebastián Villa, el arquero venezolano dejó un rebote corto que el 10 leproso no pudo capitalizar cuando tenía todo el arco a su merced.

Pese a su superioridad, el gol se hacía esperar. Al menos así era hasta mediados del primer tiempo, cuando un centro preciso de Matías Fernández encontró la cabeza de Alex Arce, que se elevó entre los dos centrales rivales para poner el 1 a 0. Iban 27′ cuando los locales hicieron estallar por primera vez en la noche a sus aficionados.

¡EN LO MÁS ALTO! Centro perfecto de Matías Fernández y cabezazo de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Pese a la superioridad de la Lepra, La Guaria intentaba contragolpear cada vez que podía. Y en una de las pocas que los venezolanos pudieron aprovechar los espacios que dejaba el conjunto local, lograron armar una jugada que culminó en un córner a favor. De esa pelota parada, mal defendida por los azules, llegaría el empate transitorio. El encargado de marcar el 1 a 1 fue Guillermo Ortiz, a los 32′.

¡PARA QUE LO FESTEJE EL PUÑADO DE HINCHAS QUE LLEGÓ HASTA MENDOZA! Bolcato no pudo hacer nada tras el remate bolbeado de Ortíz y La Guaira empata 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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Lejos de acusar el golpe, Independiente Rivadavia hizo gala de su jerarquía y seguiría imponiendo sus condiciones, con la convicción de quien sabe que tarde o temprano la moneda caería de su lado. La insistencia de los locales tuvo su premio sobre el final de la primera mitad: a los 42′ Villa recibiría un toque casi imperceptible que lo haría caer dentro del área. El árbitro cobró penal y el colombiano marcaría el 2 a 1 con el que cortaría una larga sequía goleadora.

¡¡VOLVIÓ A CONVERTIR Y POR #LIBERTADORES!! Potente remate de Sebastián Villa para anotar el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira… ¡Y con festejo especial!



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Pese a que la primera mitad ya terminaba, inmediatamente después de marcar su segundo tanto, la Lepra salió como una flecha a presionar a los venezolanos, que ni bien sacaron del medio perdieron la pelota: con una voracidad inusual, los jugadores leprosos, con Villa a la cabeza, atacaron el área rival y anotaron el tercer gol gracias al toque final de Arce. Delirio total de la afición local, que vio cómo su equipo se iba al descanso ganando 3 a 1.

¡¡¡DUPLA LETAL!!! La Guaira sacó del medio, Villa recuperó y asistió a Arce que le dio un pase a la red para el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Una aplanadora azul que no se detuvo

Si el primer tiempo había sido de dominio Azul, en el complemento esa tónica no se modificó. Tal como sucediera el fin de semana ante el Lobo, la Lepra no se conformaba con su ventaja e iba por más goles. Sin importar el contexto, competencia o rival, el equipo de Berti muestra cada jornada una ambición e intensidad que tarde o temprano terminan ahogando a sus rivales.

Con el arco entre ceja y ceja, el equipo local seguía atacando en busca del cuarto gol. Y de tanto ir, el premio finalmente llegaría: a los 64′ Villa desbordó y centró un balón que Florentín le bajó a Arce, para que el goleador paraguayo convierta su tercer gol en la noche y se lleve la pelota a su casa. 4 a 1 y algarabía en las tribunas, que asistían a una nueva gesta histórica en Copa Libertadores.

¡¡SE LLEVA LA PELOTA DE LA #LIBERTADORES!! Florentín se la bajó a Arce para que defina solo y selle su HAT-TRICK en el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Luego de anotar el cuarto, lejos de levantar el pie del acelerador, la Lepra siguió atacando a un equipo venezolano incapaz de incomodar al equipo mendocino, cada vez más afianzado. Pese a los embates azules, el marcador ya no se movería. Con el 4 a 1 consumado, la afición estalló ante una nueva función de su equipo, que en las grandes citas no defrauda.

Lo que se le viene a la Lepra

Luego de cerrar la primera vuelta de la fase de grupos de la Libertadores con puntaje perfecto, Independiente Rivadavia visitará a Aldosivi en el marco de la última fecha de la fase regular del torneo Apertura 2026, donde también finalizó puntero. Luego volverá a vestirse de gala para su cuarto partido de Libertadores: el próximo miércoles recibirá a Fluminense en el Malvinas Argentinas.