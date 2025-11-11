Independiente Rivadavia festejó el título de la Copa Argentina 2025 en el Gargantini tras un empate con Central Córdoba (SdE)

Independiente Rivadavia empató 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha de la zona “A” de la Liga Profesional del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Bausista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Luego de la histórica consagración en la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors en Córdoba, lo que significó su primera estrella en Primera División, la Lepra salía al Bautista Gargantini con el objetivo de estrenar el título con una victoria que lo comience a hacer revertir su magro presente en el torneo Clausura. Es que, pese a haber escrito una de las páginas más gloriosas de su historia, los Azules penan en el fondo de la tabla de la liga.

Tras un gran recibimiento por parte de la afición local hacia los flamantes campeones de la Copa Argentina 2025, que incluyó un gran despliegue de pirotecnia que provocó el retraso del inicio del partido debido a que el humo imposibilitaba la visión, fueron los visitantes quienes intentaron sorprender de entrada y comenzaron merodeando con cierto peligro el área defendida por Nicolás Bolcato, quien hacía su debut absoluto en el arco leproso.

La Lepra festejó el título de Copa Argentina con sus hinchas (Foto: Prensa de Independiente Rivadavia).

La primera gran aproximación del equipo de Berti se dio al cuarto de hora, cuando Sebastián Villa hizo una gran pisada sobre una banda para luego habilitar a Mauricio Cardillo, quien desbordó y colocó un centro al corazón del área de Central Córdoba para que primero Sartori y luego Matías Fernández exijan a Alan Aguerre, que por triplicado le negó el primer gol a la Lepra.

Tras unos primeros minutos con un frenético ida y vuelta, el encuentro se tornó más parejo, aunque sin perder intensidad. Pese a que la visita intentó un poco más que los locales -sobre todo con tiros de media distancia- el marcador no se movería, por lo que ambos equipos se irían al entretiempo igualando 0 a 0.

Foto: Prensa de Independiente Rivadavia.

Luego del entretiempo -que estuvo marcado por un emotivo homenaje a Luciano Abecasis, que anunció su retiro de la actividad profesional y disputó algunos minutos en el segundo tiempo- la Lepra salió con mucho más ímpetu y de entrada arrinconó a su rival valiéndose principalmente de la habilidad y velocidad de Villa para desbordar a la defensa visitante.

Antes de los 10′, Independiente Rivadavia ya había exigido a Aguerre, que en el arranque del complemento se convirtió en el principal motivo por el que Central Córdoba mantenía la igualdad. Sin embargo, pese a verse superado en ese pasaje del partido, el Ferroviario cada tanto lograba preocupar a los Azules con algún contragolpe.

La Lepra fue hasta el final, pero sus embates se encontraron una y otra vez con las manos de Aguerre, que logró mantener el 0 en su arco para que Central Córdoba se lleve del Gargantini un punto que le sirve para afianzarse en la zona alta de la tabla.

Con este resultado, Independiente Rivadavia tiene 13 puntos y está último en la tabla de la zona “A”, mientras que Central Córdoba suma 23 unidades y está tercero. La próxima fecha, la última de la fase regular del Clausura 2025, el equipo dirigido por Alfredo Berti visitarán a Defensa y Justicia, donde cerrarán su participación en la competición.

Tras la finalización del partido, la Lepra montó una fiesta entre jugadores e hinchas, que pudieron ver cómo el plantel campeón de la Copa Argentina 2025 daba la vuelta olímpica en el Gargantini.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (0): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Favrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba (0): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Braian Cufré, Juan Pignani, Lucas Abascia, Jonathan Galván; David Zalazar, Matías Vera, José Florentín; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo. DT: Omar De Felipe.

Cambios: Independiente Rivadavia: Juan Barbieri por Fabrizio Sartori, Kevin Retamar por Matías Fernández, Ezequiel Bonifacio por Luciano Gómez, Luciano Abecasis por Alejo Osella, Diego Tonetto por Mauricio Cardillo. Central Córdoba: Lucas Besozzi por Lucas Varaldo, Santiago Moyano por Fernando Martínez, Matías Perello por David Zalazar, Yuri Casermeiro por Juan Pignani, Sebastián Cristofolo por Matías Vera.

Amonestados: 45′ Matías Vera (CC), 69′ Sheyko Studer (IR), 86′ Sebastián Villa (IR).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Bautista Gargantini.