Independiente Rivadavia empató en Mar del Plata y cerró en lo más alto

Independiente Rivadavia igualó frente a Aldosivi de Mar del Plata, en un encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Liga Profesional y con ello cerró la etapa regular.

El entrenador de Alfredo Berti, ya clasificado a los octavos de final y líder absoluto de la Tabla Anual, puso en el campo de juego un once alternativo.

Los debuts, con lo que eso significa, comenzaron mostrando una imagen llana de la Lepra, que desde el arranque comenzó perdiendo.

Desde el vestuario el Tiburón se pone en ventaja en Mar del Platapic.twitter.com/iWFq8dpIVf — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 3, 2026

A los 3 minutos de juego, tras un centro y rebote que le quedó a Santiago Moya, el defensor rompió el marcador, sorprendiendo a todos en Mar del Plata.

Fueron minutos donde la Lepra le costó hacer pie en el campo de juego y no la pasó bien. Pero cuando Gonzalo Ríos logró tomar el control del juego la Lepra logró igualar rápidamente tras un desborde de Juan Manuel Elordi y una gran definición de Leandro Bucca para el 1 a 1.

Empató la Lepra mendocina. Bucca puso el 1 a 1 para @CSIRoficial en 10' del primer tiempopic.twitter.com/Shl9MyBZ65 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 3, 2026

Aldosivi, que no logró ganar en todo el torneo, generó algunas situaciones claras, pero se encontró con una sólida actuación del debutante Emmanuel Gómez Riga, quien respondió con seguridad bajo los tres palos.

En el complemento, Berti movió el banco e hizo ingresar a algunos títulares. lo que le dio mayor control del juego a su equipo. De todos modos, poco arriesgaron los azules, que si bien pudieron llevarse un triunfo, no lograron ponerse arriba en el marcador,

Independiente Rivadavia terminó sumando un empate que le permite sostener su buen momento, incluso con un equipo alternativo, y cerrar una fase histórica para la institución, en el que termina el semestre en lo más alto de la tabla general, cosechando 34 puntos.

Ahora, el conjunto mendocino se enfocará en su partido frente a Fluminense de Brasil en el estadio Malvinas Argentinas, por la Copa Libertadores. En caso de ganar, también asegurará su boleto a la próxima instancia.

En cuanto al torneo local, aún espera rival para los mata a mata, que se jugarán todos en Mendoza gracias a ser el mejor equipo del año.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Aldosivi (1): Ignacio Chicco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar; Tomás Fernández, Esteban Rolón, Blas Palavecino, Felipe Anso y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Independiente Rivadavia (1): Emmanuel Gómez Riga; Kevin Vázquez, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi, GonzaloRíos, Leonel Bucca, Diego Crego, Rodrigo Atencio; Alessandro Rie y Victorio Ramis. DT: Alfredo Berti.

Goles: 3′ S. Moya (A) y 7′ L. Bucca (IR).

Estadio: José María Minella

Árbitro: Pablo Echavarría