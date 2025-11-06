Search
No les cayó bien

Independiente Rivadavia, el campeón que nadie quería

Independiente Rivadavia logró coronarse en Córdoba y varios equipos deberán luchar por clasificarse a las copas internacionales.

Independiente Rivadavia, que soplaba despacio, logró la hazaña y se coronó en Córdoba, en una final para el infarto que lo tuvo dos goles arriba y terminó en los penales.

Desde la previa se sabía que este partido no era un cruce más para los equipos. Si bien entre la Lepra y Argentinos Juniors iba a salir el nuevo campeón, había varias hinchas esperando el triunfo de los de la Paternal. ¿la razón? las clasificaciones a las copas del 2026.

La Copa Argentina, que le fue esquiva a los equipos más poderosos, metió al equipo de Alfredo Berti en la Copa Libertadores del año que viene, haciendo que River, Argentinos y Riestra tengan que competir frente a Boca por el segundo boleto directo al torneo continental más importantes.

Uno de estos cuatro logrará acompañar a Platense– campeón del primer torneo del año-, Rosario Central- primero de la tabla anual- y a la Lepra en la fase de grupos. Otro, deberá jugar el repechaje y los dos restantes, irán a Sudamericana.

Que los Azules se hayan coronado hizo que ahora la disputa tenga también al Bicho, que podría haber liberado un lugar y daba tranquilidad a sus perseguidores.

La última ficha es que un ya clasificado gane el Clausura, para que se comiencen a liberar lugares y todos aseguren su lugar en Libertadores. ¿Ocurrirá o habrá un nuevo campeón argentino?

