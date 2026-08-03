Independiente Rivadavia cayó frente a Sarmiento y no pudo estirar la diferencia

Independiente Rivadavia cayó 2 a 1 ante Sarmiento de Junín, en el estadio Eva Perón, por la tercera fecha de la Zona B del Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro comenzó con una propuesta ambiciosa del equipo de Alfredo Berti, que salió a presionar, dejando varios lugares vacíos.

Producto de la iniciativa, el primer golpe llegó del lado del Verde, que a los 12 minutos logró ponerse 1 a 0 con el gol de tiro libre de Mauricio Martínez.

Sin dejarse intimidad por el paso en falso, la Lepra reaccionó y encontró respuesta en ataque, convirtiendo el empate a los 31 minutos.

Luego de una acción revisada por Pablo Echavarría, Tras un cabezazo de Leonel Bucca que impactó en la mano de Tomás Salle, el juez marcó penal, que Matías Fernández ejecutó y a pesar de no convertir en primera instancia, en el rebote puso el 1 a 1.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 37 minutos Julián Mavilla ganó una pelota en ataque y definió para marcar el 2-1 con el que Sarmiento se fue aliviado al descanso.

Para la segunda etapa, Alfredo Berti movió el banco en busca de una reacción que hicieron que el Azul recuperé protagonismo y lídere las acciones de peligro.

Pese al dominio territorial de la visita, la ocasión más clara del segundo tiempo fue un remate de cabeza de Juan Manuel Insaurralde que hizo trabajar de más a Nicolás Bolcato.

El empate no llegó y la Lepra sumó su primera derrota en el torneo -y en el segundo semestre-, que ahora le hace compartir el liderazgo de la tabla anual junto a Argentinos Juniors.

En la próxima fecha, el viernes a las 21.45 h, el Azul recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, por la cuarta fecha del torneo.