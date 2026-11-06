Independiente Rivadavia abre el Gargantini para el clásico: qué hay que hacer para poder entrar

Este sábado, Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia protagonizarán una nueva edición del “Superclásico de Mendoza”. A diferencia de lo ocurrido la última vez, cuando los Azules del Parque hicieron las veces de local, ahora será el Lobo el que cuente con esa condición. Es por eso que desde la dirigencia de la Lepra tomaron la iniciativa de abrir las puertas del Bautista Gargantini para que sus hinchas puedan seguir las acciones en una pantalla gigante que habrá en La Catedral.

La iniciativa fue anunciada a través de los canales oficiales del club, con una contundente frase dirigida a la fatanticada: “El clásico se vive en La Catedral“.

Si bien la pelota comenzará a rodar desde las 15, las puertas del Gargantini estarán abiertas a partir de las 14. Según indicaron desde el club, los socios que tengan la cuota de noviembre al día podrán ingresar sin cargo, mientras que quienes no estén asociados deberán abonar una entrada.

Cuánto cuestan las entradas para ver el clásico en el Gargantini

En el anuncio, Independiente Rivadavia también informó que quienes no sean socios también tendrían la oportunidad de ingresar, aunque para eso deberán abonar un canon impuesto por la institución. En ese marco, los valores para los hinchas que no sean socios serán:

Popular: $15.000.

Platea este: $20.000.

En tanto, la platea cubierta y los palcos permanecerán cerrados. Los socios que habitualmente ocupan esos sectores durante los partidos de local podrán ubicarse en cualquiera de las tribunas habilitadas.

De esta manera, mientras el plantel de Alfredo Berti se prepara para visitar al Lobo, los hinchas tendrán la posibilidad de reunirse en el Gargantini para seguir una nueva edición del clásico provincial.

🏟️💙 ¡EL CLÁSICO SE VIVE EN LA CATEDRAL!



Este sábado nos encontramos en casa para alentar todos juntos a la Lepra.



📅 Sábado 7/11 | 🕑 Desde las 14:00 hs.



🎟️ Socios: Sin cargo, con noviembre al día.



🎫 No socios:

• Popular: $15.000

• Platea Descubierta: $20.000



📍 Sectores… pic.twitter.com/oYskrMY76b — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 5, 2026

El Superclásico mendocino ya tiene cuerpo arbitral asignado

El partido entre Gimnasia e Independiente Rivadavia se jugará este sábado desde las 15 en el estadio Víctor Legrotaglie, y contará con la transmisión de TNT Sports.

El partido será arbitrado por Facundo Tello, quien estará acompañado por Gabriel Chade como asistente 1, Miguel Savorani como asistente 2 y Sebastián Martínez como cuarto árbitro. En el VAR estará Jorge Baliño, mientras que Diego Verlota cumplirá la función de AVAR.

El clásico tendrá un condimento especial: será el último compromiso de ambos equipos en la fase regular del Clausura y puede resultar determinante para sus aspiraciones en el certamen, ya que ambos se juegan su clasificación a la fase de playoffs.