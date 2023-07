Independiente Las Rosas eligió a su nuevo presidente: “Pretendemos llevar a esta institución a ser un club más grande”

El pasado viernes, el Club Independiente Tunuyán Sportivo Las Rosas eligió a su nuevo presidente y Comisión Directiva mediante una asamblea abierta para los socios, jugadores, personal directivo y gente cercana a la institución.

Así es que cerca de las 20.30 se llevó a cabo la reunión oficial donde se firmó el acta protocolar que establece los nuevos puestos directivos, las propiedades del club y el balance económico que heredará la nueva comisión.

De esta manera, con apoyo total de los presentes, Juan Carlos Cordones fue elegido como el nuevo mandatario al frente del equipo deportivo.

“Es una satisfacción poder dirigir y manejar un club como Independiente Las Rosas que es glorioso y muy antaño, siendo acompañados en esta oportunidad por un importante grupo de gente” aseguró Juan Carlos en diálogo exclusivo con NDI.

Así se firmó el acta oficial de la asunción // Foto: Federico Aloi

Respecto del proyecto, el flamante nuevo presidente dijo: “Nosotros como proyecto sobre todo aspiramos a educar a una cantidad importante de chicos y adolescentes. Queremos poder cubrirlos, que no anden en la calle y poder satisfacer las necesidades que tengan, sustituyendo así las responsabilidades que en realidad tienen los gobiernos, para convertirlos en mejores personas y que no corran ningún riesgo”.

Siendo que, además, se está realizando el papeleo necesario para conseguir la personalidad jurídica, lo que: “significa fundamentalmente poder lograr subsidios y ayudas económicas para mejorar la parte edilicia, para poder proyectar y fundamentalmente para lograr otros tipos de actividades para los chicos, que son indudablemente inalcanzables si no tenes la parte financiera. Lo mismo a través de las autoridades tanto locales, departamentales, provinciales o nacionales”, aseguró Juan Carlos.

Sumando a ello es que ya se están haciendo los trámites necesarios para poder conseguir que la empresa de transportes CATA les provea pasajes. Esto para que los chicos puedan viajar a entrenar y jugar, dándoles una ayuda en el sentido económico.

Lo mismo significando un gran avance en el aspecto financiero del club, ya que las directivas anteriores no lograron estabilizar la situación. Así lo decía Cordones: “Yo no creo que haya habido mala intención en la gente que estuvo antes, simplemente que por ahí se han quedado solos y es muy difícil seguir manteniendo una institución entre pocos. Nosotros lo que hemos hecho primero es ordenar la situación financiera y económica, siempre gracias a la colaboración de las damas que ayudan en todo y los técnicos que van en forma gratuita y ofrecen todo lo que tienen. Por ello, aspiramos a tener un club saneado absolutamente”.

Juan Carlos Cordones, nuevo presidente del club // Foto: Federico Aloi

El presidente buscó trasladar tranquilidad a los hinchas y aseguró: “Como lo decía en la asamblea, nosotros somos una institución abierta y absolutamente transparente, sobre todo, así que hoy día nos pueden pedir rendición de cuentas y no tenemos ningún problema porque tenemos absolutamente todo ordenado en forma clara. Pretendemos llevar a esta institución a ser un club más grande. Así que queremos volver a ser uno de los primeros en lo deportivo, pero por ahora sin intenciones de mudarnos de la Liga. También queremos brindar no solo deporte, sino una sede social donde puedan tener otros tipos de actividades y no solamente fútbol”.

Así, Juan Carlos Cordones cerró asegurando que hay muchísimos proyectos que se buscarán llevar a cabo con el transcurso del tiempo, como lo es la construcción de nuevos baños y las mejoras en la parte estructural, pero que no quieren apurarse e irán paso a paso.

De esta manera, tras la asamblea, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: