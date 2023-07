El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, presentó sus medidas contra la inflación, rumbo a las PASO del 13 de agosto, entre las cuales mencionó una salida progresiva del cepo cambiario, medidas para incrementar la independencia del Banco Central y una reducción del déficit fiscal.



“Vamos a revisar el Presupuesto para llegar al déficit cero en el primer año del Gobierno”, indicó Larreta como la primera medida de ocho que anunció esta mañana desde un supermercado en la localidad bonaerense de Morón.



Como segunda propuesta, indicó que propondrá “eliminar el déficit de las empresas públicas, como Aerolíneas y otras”, de las cuales dijo que “van a tener que ser rentables como cualquier empresa”.



En otro orden, consideró que “el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica de dónde salen los fondos”.



En el apartado de “estabilidad monetaria”, consideró que es necesario “modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea independiente”, dijo que “nunca más el Gobierno le puede tocar la puerta al Banco Central para financiar el déficit” y propuso que “las autoridades del Central no podrán ser removidas políticamente”.



En cuanto al cepo cambiario, explicó que habrá “un sendero de salida del cepo y de unificación del tipo de cambio” y afirmó que espera llegar a esa situación “al final del primer año” de un eventual Gobierno.



Como otra de las medidas anti-inflación, dijo que es necesario “aumentar las exportaciones” y afirmó que si se concreta su plan de “duplicarlas en seis años, eso termina con el problema del dólar”.



Larreta indicó asimismo que estas medidas permitirán también “un aumento sostenido del crédito” y afirmó que alentará “un nuevo acuerdo federal de baja de impuestos”.



“Vamos a retomar el camino que inició Mauricio (Macri) con el pacto fiscal, y reducir Ingresos brutos y el impuesto a los sellos”, afirmó Larreta y remarcó que todas estas medidas apuntan a que “los salarios le ganen a la inflación», dijo y agregó: «Si nos acompañan, el salario real va a estar recuperado al final del mandato”.