Increíble video: captaron a varios cóndores en una antena en Tupungato

En los últimos días, un impactante avistamiento de cóndores andinos se dio en el departamento de Tupungato, más específicamente en la zona de Los Cerrillos. Donde Matías Gottardini logró grabarlos con un dron y dejó una imagen fantástica de estas emblemáticos aves.

En la filmación se pueden ver seis cóndores adultos que van desplazándose por la zona; siendo un avistamiento especial por su condición de conservación de la especie, más aún luego del nacimiento del pichón en noviembre del año pasado.

Y es que no solo se trata de aves imponentes, sino que también cumplen con un rol ambiental muy importante dentro de las zonas de montaña. Ya que, son aves carroñeras que van eliminando restos de animales y así posibles focos de infección.

Es así que, estas imágenes en Tupungato muestran la importancia de que los ejemplares estén en libertad y bajo normas de conservación en áreas protegidas de la provincia.

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