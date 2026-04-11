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CIUDAD DE MENDOZA

Inclusión y autonomía: los programas gratuitos para personas con discapacidad

La Municipalidad presentó una nueva edición de sus talleres y actividades pensadas para fortalecer la participación y el desarrollo personal.

La Ciudad de Mendoza lanzó su agenda 2026 de programas destinados a personas con discapacidad, con una serie de talleres y propuestas gratuitas orientadas a fomentar la inclusión social, la autonomía y el desarrollo personal.

Las iniciativas, impulsadas por la Subdirección de Accesibilidad, Inclusión y Derechos Humanos, forman parte de una política sostenida que busca generar espacios más accesibles e igualitarios, promoviendo la participación activa de las personas en la vida comunitaria.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el ECoS, ubicado en el Gimnasio Nº 1, y en el edificio municipal de 9 de Julio 500. Todos los talleres tienen cupos limitados.

Espacios para crecer y vincularse

Dentro del eje de fortalecimiento personal, se proponen actividades que apuntan a la expresión, la autoestima y la construcción de vínculos.

Entre ellas se destacan “Guardianes Ambientales”, un espacio donde los participantes se involucran en el cuidado del ambiente a través de actividades prácticas; “Escuchándonos”, pensado para fomentar la confianza, el diálogo y la resolución de conflictos; y las caminatas inclusivas, que combinan actividad física con encuentros grupales en distintos espacios de la ciudad.

Más herramientas para la vida diaria

Otro de los objetivos centrales del programa es promover la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, brindando herramientas que puedan aplicar en su vida cotidiana y en su participación social.

Además, el programa “Creciendo Juntos” articula diferentes talleres y suma salidas recreativas, educativas y culturales. La idea es generar experiencias compartidas que fortalezcan redes de apoyo y promuevan una inclusión real en la comunidad.

Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. Quienes estén interesados pueden solicitar más información o anotarse a través de canales oficiales del municipio.

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