tribunal de disciplina

Incidentes en el Gambarte: la AFA le exigió explicaciones a Godoy Cruz y evalúa posibles sanciones

El Tribunal de la AFA intimó al Tomba a presentar un descargo formal por los disturbios ocurridos tras el partido frente a Deportivo Madryn.

El club Godoy Cruz Antonio Tomba fue emplazado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino para que presente un informe oficial sobre los incidentes registrados el domingo pasado en el estadio Estadio Feliciano Gambarte. El organismo le dio al club un plazo para presentar su descargo y analizará si corresponde aplicar una sanción disciplinaria.

Los hechos ocurrieron tras el empate 0 a 0 entre el Tomba y Deportivo Madryn, en un partido que terminó con un clima de tensión dentro del estadio. Minutos después del pitazo final, un grupo de simpatizantes ingresó al campo de juego para expresar su malestar por el presente deportivo del equipo.

La situación obligó a la intervención del personal de seguridad y de efectivos policiales, que actuaron para resguardar a los futbolistas y al cuerpo técnico. Durante el operativo se produjeron empujones y forcejeos entre hinchas y agentes, lo que derivó en la detención de varias personas dentro del estadio.

Según las primeras informaciones, al menos una decena de simpatizantes fueron demorados por su presunta participación en los disturbios, que se desataron en medio de un contexto de preocupación por los resultados recientes del equipo mendocino.

Ahora, el expediente quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que evaluará el descargo que presente la institución bodeguera. La decisión final podría conocerse en los próximos días y determinar si el club recibe alguna sanción y cuál será su alcance.

El episodio, que opacó una jornada deportiva que había terminado sin goles, abrió un nuevo frente institucional para Godoy Cruz, mientras el organismo rector del fútbol argentino analiza lo ocurrido en el Gambarte.

