Incidentes en el Congreso: al menos siete detenidos en la marcha contra la reforma laboral

Este miércoles todos los focos estaban puestos en el Senado de la Nación, donde se debate la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. En ese contexto, tal como se había anunciado, distintos gremios marcharon hacia el Congreso para protestar contra la iniciativa. Participaron sectores de izquierda, agrupaciones kirchneristas, gremios y organizaciones como las CTA y ATE, mientras que la CGT se mostró dividida en su participación.

La jornada parlamentaria comenzó a las 11, por lo que desde el mediodía se concentraron en las inmediaciones del Congreso columnas sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones políticas que rechazaron la iniciativa, en una jornada que con el correr de las horas se tiño de hechos de violencia (una vez más) en las cercanías del recinto.

Si bien las primeras agrupaciones habían llegado cerca de las 13 horas, fue pasadas las 15:30 horas cuando un grupo de manifestantes intentó derribar el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad en el marco del protocolo antipiquete. La situación derivó en enfrentamientos con efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad. Según fuentes policiales, el primer cordón correspondía a la fuerza federal y los siguientes a la porteña.

Durante los disturbios se registraron lanzamientos de piedras, botellas y bombas molotov, los cuales rápidamente se viralizaron en redes sociales y transmitidos en los distintos canales de televisión. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad respondieron con el uso de un camión hidratante y balas de goma para dispersar a los grupos más violentos.

Tras más de dos horas de tensión, las fuerzas de seguridad avanzaron por la calle Rivadavia para desconcentrar la protesta y liberar la zona.

Según informó el Ministerio de Seguridad, al menos siete personas fueron detenidas por los daños ocasionados durante los incidentes. Hacia el final de la tarde, la plaza presentaba menor presencia de manifestantes, mientras el debate legislativo continuaba dentro del recinto.