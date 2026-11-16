Incendio fatal en San Carlos: estas son las pruebas que comprometieron a la novia de la víctima

La investigación por la muerte de Jorge Gabriel Valdivia, de 32 años, en un incendio ocurrido en San Carlos, sumó nuevos elementos que modificaron el rumbo de la causa. Su ex pareja, Rocío Abigail Flores, fue detenida luego de que los investigadores detectaran quemaduras en sus manos y contradicciones en su relato. Actualmente, permanece internada en el Hospital Scaravelli bajo custodia policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, alrededor de las 5.45, en una vivienda ubicada en callejón Los Indios. Cuando el personal policial llegó al lugar, constató el fallecimiento de Valdivia. Para entonces, Bomberos Voluntarios de San Carlos ya habían intervenido para controlar las llamas, mientras que posteriormente se sumaron dotaciones de La Consulta y Tunuyán.

En un primer momento, la mujer había informado que tenía quemaduras en uno de sus brazos y fue convocada a la Oficina Fiscal para prestar declaración testimonial. Sin embargo, el avance de las actuaciones permitió advertir lesiones también en sus manos y algunas inconsistencias en sus declaraciones, elementos que motivaron su detención.

Por disposición de la Justicia, en la escena trabajaron efectivos de Policía Científica y de Investigaciones, quienes realizaron las pericias para reconstruir lo sucedido. Ahora, la Justicia deberá determinar la situación procesal de Flores y establecer cómo se inició el incendio y si existen responsabilidades penales en la muerte del hombre.