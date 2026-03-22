Incendio en Tunuyán: una joven sufrió quemaduras tras explotar una garrafa en un local de comidas

Un incendio de gran magnitud se registró este domingo por la noche en Tunuyán, donde una joven de 23 años sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo tras un desperfecto en una garrafa. El hecho ocurrió cerca de las 21:20 en un local gastronómico ubicado en la intersección de calle Tabanera y Ruta 92 (Colonia Las Rosas).

Según la información policial, todo se inició cuando el propietario del comercio y su empleada intentaban cambiar una garrafa para utilizarla en una freidora, momento en el que se produjo una falla que desató el fuego (alimentado por material inflamable del lugar).

Imagen ilustrativa.

Tras un llamado al 911, personal de Bomberos de la Policía junto a Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente y lograron sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a sectores linderos (lo que podría haber agravado la situación).

Como consecuencia del siniestro, la empleada resultó con quemaduras en el 33% de su cuerpo (grado B), por lo que fue trasladada inicialmente al Hospital Scaravelli (donde recibió las primeras atenciones médicas y se constató que se encontraba fuera de peligro).

Posteriormente, y debido a la gravedad de las lesiones, la joven fue derivada al Hospital Lagomaggiore para un mayor control y seguimiento especializado (interviene en la causa la Comisaría 65°).