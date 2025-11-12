Incendio en Ciudad: una mujer sufrió graves quemaduras y la Justicia investiga si fue intencional

Un violento incendio registrado este martes por la tarde en una vivienda en la Ciudad de Mendoza dejó como saldo a una mujer con graves quemaduras y una vivienda con pérdidas totales. Lo que en principio se presumía un accidente, tuvo un giro aberrante: con el avance de la investigación, surgió la hipótesis de que el fuego habría sido provocado de manera intencional y que la víctima habría estado encerrada en el interior del inmueble.

El siniestro comenzó pasadas las 16 en una vivienda de la calle Salta al 2300 cuando por motivos que en un primer momento se desconocían, las llamas se extendieron rápidamente por toda la vivienda, provocando el colapso del techo. En el lugar trabajaron Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Godoy Cruz, quienes tras más de una hora de tareas de extinción, enfriamiento y remoción de escombros, lograron rescatar a una mujer del interior del domicilio.

La víctima fue identificada como Yésica Vanina Espitanieli, de 36 años, quien sufrió quemaduras en miembros superiores e inferiores y fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con el 20% del cuerpo afectado.

Con el correr de las horas y tras su declaración, Espitanieli relató que fue golpeada y encerrada por un hombre identificado como Roberto Baigorria Britos, quien habría iniciado el fuego de manera deliberada. Además, la mujer indicó que en el lugar se encontraba Sandra Lorena Baigorria Britos, hermana del presunto agresor, quien no intervino para auxiliarla y la dejó atrapada entre las llamas.

Ante esta versión, personal de la Comisaría Cuarta detuvo a los hermanos Baigorria Britos, quienes quedaron a disposición de la Justicia y son investigados por homicidio en grado de tentativa.

Peritos de Bomberos confirmaron que el incendio fue intencional, y desde la Oficina Fiscal Capital se dispuso una consigna policial en el Hospital Lagomaggiore para custodiar la integridad de la víctima. En tanto, efectivos de la Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) realizaron las pericias correspondientes bajo la supervisión de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien lleva adelante la causa.