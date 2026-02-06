Inauguraron una base del Servicio de Emergencias Coordinado en Vista Flores

La subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, junto al director regional del Valle de Uco, Paulo González Trigo, pusieron en funciones la nueva base de mediana complejidad del SEC. Fue en el Centro de Salud Nº 98 de Vista Flores, Tunuyán.

La apertura de una base operativa de ambulancias en la localidad de Vista Flores, en el departamento de Tunuyán, se enmarca en la estrategia del Ministerio de Salud y Deportes para el fortalecimiento de la red sanitaria provincial. La misma está orientada a garantizar equidad en el acceso a los servicios de emergencias y mejorar los indicadores de salud de la población del Valle de Uco.

La decisión obedece a la dispersión geográfica, las distancias hacia centros asistenciales de mayor complejidad y el crecimiento sostenido de la población residente y turística. Estas situaciones configuran un escenario que requiere la descentralización de los recursos de atención prehospitalaria.

Desde una perspectiva de una política sanitaria, la instalación de esta base permitirá optimizar la distribución territorial de los recursos, reducir los tiempos de respuesta ante eventos tiempo-dependientes y fortalecer la capacidad resolutiva del primer eslabón de la cadena de atención de emergencias. Asimismo, favorecerá la integración operativa con hospitales de referencia, centros de salud y otros actores del sistema, promoviendo un modelo de atención basado en redes y en la continuidad del cuidado.

La medida se alinea con los principios de accesibilidad, oportunidad, calidad y eficiencia en la gestión sanitaria, lo que contribuye a la reducción de la morbimortalidad evitable, al uso racional de los recursos públicos y al fortalecimiento del sistema de emergencias como política pública esencial para la protección de la salud de la comunidad.

Cabe destacar que Mendoza adquirió 20 ambulancias en los últimos 6 meses. Hace dos semanas, Salud entregó dos ambulancias nuevas en San Carlos y Tunuyán a las que se suma una nueva unidad 4×4 que llegará a los lugares más alejados del Valle de Uco.

El vehículo entregado tiene la capacidad de responder a todo tipo de emergencias como intervención primaria o secundaria, acortando los tiempos de llegada. Esto es debido a que forma parte del sistema de emergencias a través de una sola red interconectada en toda la provincia. “Esto nos permite ser más ágiles, más eficientes y eficaces en las respuestas”, agregó Mengual.

El Valle de Uco cuenta con cinco bases del Servicio Coordinado: Pareditas, La Consulta, Tunuyán Centro y la de Vista Flores, que comienza a funcionar hoy. Las autoridades afirmaron que está previsto que esta red se siga ampliando.