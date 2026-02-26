Search
AVANZA LA CAUSA

Imputaron por abuso sexual al hombre que atacó a la mujer canadiense en Maipú

El agresor fue imputado por amenazas, lesiones, privación ilegítima de la libertad y abuso con acceso carnal. La víctima había llegado a Mendoza, procedente desde Canadá, para encontrarse por primera vez con el sujeto, con quien mantenía una relación virtual desde hacía meses.

Este jueves, Eduardo Jesús Videlael hombre acusado de golpear y abusar sexualmente de una mujer canadiense de 55 años en Maipú– fue imputado por el delito de abuso con acceso carnal y otros cinco delitos.

El hecho tuvo su origen cuando la mujer canadiense fue brutalmente agredida en una vivienda en el barrio Las Bodegas -en la localidad maipucina Coquimbito-, lugar al que había acudido para encontrarse por primera vez con un hombre con quien mantenía una relación virtual desde hacía meses.

Si bien en principio el agresor -de 55 años- había sido detenido únicamente por las lesiones que le provocó a la víctima, tras la declaración de la mujer la acusación se amplió e incluyó también el delito de abuso sexual.

De acuerdo con los primeros testimonios y estudios médicos incorporados a la causa, la víctima habría sido golpeada en la cabeza, el rostro, los brazos y las piernas, por lo que debió ser internada en el hospital Lagomaggiore.

Una mujer canadiense viajó a Mendoza para conocer a su novio virtual y éste la golpeó brutalmente: fue detenido

Ante las nuevos elementos, la fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves imputó a Videla por amenazas simples; lesiones leves dolosas doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por mediar violencia física y por el deber de respeto particular al sujeto pasivo; coacciones simples; y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real y en contexto de violencia de género.

Con este nuevo panorama, si el agresor es hallado culpable podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión.

