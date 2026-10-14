Imputaron por abuso sexual a un policía acusado de atacar a una detenida

La Justicia mendocina imputó este miércoles a Cristian Daniel Moyano Sánchez, el policía denunciado por presuntamente abusar sexualmente de una mujer que se encontraba detenida en la Comisaría 7ª de Godoy Cruz. Debido a la gravedad de la acusación, el efectivo continuará privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el uniformado fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Se trata de una calificación penal que contempla penas de prisión de cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena.

La decisión judicial se conoció luego de que trascendiera la denuncia presentada por una mujer que permanecía alojada en la dependencia policial desde el pasado 9 de octubre, en el marco de una investigación por estafa.

El caso generó una inmediata intervención de las autoridades provinciales, que dispusieron medidas administrativas contra el efectivo involucrado.

Apartaron al policía acusado de abuso sexual

Tras conocerse la denuncia, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, encabezado por Mercedes Rus, resolvió apartar preventivamente al uniformado de sus funciones.

Además, desde la cartera provincial indicaron que se evaluaba disponer su pase a situación pasiva, una medida administrativa que podría adoptarse mientras se determina su responsabilidad en los hechos denunciados.

La imputación formulada por la Fiscalía se encuentra contemplada en el artículo 119 del Código Penal, que establece agravantes cuando el delito es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que habría ocurrido el presunto ataque sexual dentro de la comisaría y reunir las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido.

Por disposición judicial, Moyano Sánchez permanecerá detenido mientras avanza la causa, que todavía se encuentra en una etapa inicial.

El expediente busca determinar las responsabilidades penales del efectivo y esclarecer las condiciones en las que se habría producido el abuso denunciado por la mujer.