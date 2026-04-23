Imputaron al padrastro del bebé internado en el Notti: esto revelaron los médicos sobre las lesiones

La investigación por el grave estado de salud de un niño de 1 año y 10 meses internado en el Hospital Notti tuvo un giro determinante en las últimas horas. La Fiscalía de Homicidios imputó a su padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane, por tentativa de homicidio simple agravado por alevosía, tras incorporar pruebas que apuntan a un posible episodio de violencia.

El menor permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, luego de haber ingresado con un cuadro crítico que incluyó un paro cardiorrespiratorio. Los especialistas que lo atendieron concluyeron que las lesiones cerebrales serían compatibles con el síndrome del bebé sacudido (un tipo de maltrato que provoca daños internos severos por zamarreo), lo que reforzó la hipótesis de intervención de terceros.

Según la imputación, el hecho habría ocurrido el 10 de abril por la noche (cuando el acusado estaba al cuidado del niño y su hermano mellizo en una vivienda de Luján de Cuyo). Hasta ese momento, la causa se debatía entre un posible cuadro médico preexistente (el menor padece epilepsia) o un hecho de violencia, pero los nuevos informes médicos inclinaron la investigación hacia el maltrato infantil.

Además, los antecedentes clínicos sumaron elementos de peso. Meses atrás, el niño había presentado una fractura (detectada en controles previos), aunque en ese entonces no se habían encontrado indicadores suficientes para judicializar el caso. Sin embargo, la gravedad de las lesiones actuales y su compatibilidad con un patrón de violencia encendieron las alarmas dentro del sistema de salud.

El caso se activó formalmente cuando el hospital radicó la denuncia tras el último ingreso del menor (al detectar signos compatibles con maltrato), lo que puso en marcha el protocolo judicial y de protección de derechos. Mientras la causa avanza, el padrastro enfrenta una acusación que prevé penas de hasta 15 años de prisión, y el niño continúa luchando por su vida.