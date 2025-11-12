Search
Está complicado

Imputaron al hermano de Manu Ginóbili por un derrumbe que generó 13 muertes

El caso sucedió en el club del que es presidente, tras el temporal que afectó a Bahía Blanca en 2023 y provocó 13 muertes.

Leandro, hermano del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili, fue imputado por la causa de un derrumbe en el club en el que era presidente. El caso sucedió tras el temporal que afectó a Bahía Blanca en 2023 y provocó 13 muertes.

El fiscal Cristian Aguilar acusó a Leandro Ginóbili, por ese entonces presidente del club Bahiense del Norte, de “estrago culposo”, según informó TN. El motivo de esta decisión se debe a que habría ignorado alertas que permitían anticipar la caída del muro aquel 16 de diciembre de 2023.

El hermano del consagrado exbasquetbolista tendrá que prestar declaración en diciembre y explicar por qué no se canceló la muestra de patín que se había programado en las instalaciones del club. Esto sucedió pese a las alertas meteorológicas que se habían emitido.

Cómo fue el accidente por el que imputaron al hermano de Manu Ginóbili

El 16 de diciembre de 2023, 13 personas murieron debido a un derrumbe durante el temporal que afectó a Bahía Blanca. Además, varias personas resultaron heridas aquel día.

Aquella tragedia sucedió cuando se realizaba una exhibición de patín en el Club Bahiense del Norte, institución emblema de localidad. Esa fecha, los vientos alcanzaron los 140 km/h y provocaron que se caiga el tinglado y uno de los muros del gimnasio de la institución. La municipalidad de la ciudad bonaerense calificó las consecuencias de esa tormenta como una “catástrofe”.

Manu Ginóbili

Por: Agustin Zamora

