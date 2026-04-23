Imputaron al ex funcionario de Cornejo, Marcelo D’Agostino, pero seguirá en libertad

El ex subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, fue imputado este jueves por la Justicia por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.

La medida fue dispuesta por la fiscal de Violencia de Género, Valeria Bottini, a partir de la denuncia presentada por su expareja y ratificada días atrás tras una extensa declaración.

Según se informó, el ex funcionario continuará en libertad, ya que los delitos imputados prevén penas que pueden ser de cumplimiento condicional.

Qué delitos le imputaron

La Fiscalía consideró que existen elementos suficientes para imputar a D’Agostino por al menos tres hechos de coacción. Además, se lo acusó por la tenencia ilegal de un arma de fuego.

En este punto, la investigación se centra en una pistola calibre 9 milímetros secuestrada durante el proceso. La documentación del arma estaba vencida y también se detectaron municiones cuyo uso no está permitido sin habilitación vigente.

La causa sigue abierta

Más allá de esta imputación inicial, la causa continúa en etapa de investigación.

La Justicia ordenó pericias para determinar si otros hechos denunciados, los más grave según la tipificación del Código Penal —como agresiones, lesiones y posibles abusos— pueden ser incorporados al expediente o si quedaron fuera por prescripción.

Además, se investigan acusaciones por abuso sexual agravado que, según la denuncia, habrían ocurrido entre 2021 y 2024.

Un caso con impacto político

La denuncia ya había tenido consecuencias en el plano político. D’Agostino presentó su renuncia al cargo días después de que se hiciera pública la acusación.

El ex funcionario fue una figura clave dentro del vínculo entre el Poder Ejecutivo y Judicial en Mendoza, con participación en distintas reformas del sistema.

Ahora, su situación judicial queda en manos de la Fiscalía, que deberá avanzar en la recolección de pruebas y definir los próximos pasos del proceso.