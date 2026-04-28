Imputaron a un hombre de 30 años por el crimen de la nena baleada en Godoy Cruz

La causa por el violento ataque ocurrido en Godoy Cruz sumó un nuevo avance judicial. Este martes, un hombre de 30 años fue imputado como el presunto autor intelectual de la balacera en la que una nena de 11 años recibió cuatro disparos dentro de su casa. Según la acusación, habría ordenado el ataque desde el penal donde se encuentra detenido (en el marco de otra causa).

La fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, lo imputó por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El acusado (conocido como “Piter” Morales) escuchó los cargos en su contra y optó por no declarar. La investigación sostiene que el plan fue ejecutado desde el entorno carcelario, lo que refuerza la hipótesis de una organización delictiva con conexiones externas.

“Piter” Morales.

En el expediente ya había otro implicado: un adolescente de 17 años, señalado como quien efectuó los disparos. De acuerdo a los investigadores, no solo atacó a la menor sino que también intentó herir a su hermano (aunque no logró su objetivo).

El hecho ocurrió en marzo, en el barrio Los Barrancos, cuando los agresores se presentaron en la vivienda y abrieron fuego tras golpear la puerta. La nena recibió cuatro impactos de bala y quedó en estado crítico, generando conmoción en toda la provincia.

La principal línea de investigación apunta a una venganza vinculada al entorno familiar de la víctima (su padre también está detenido). La menor permaneció internada en el hospital Notti (donde incluso se evaluó amputarle una pierna), pero finalmente logró recuperarse y recibió el alta. Ahora la Justicia busca reconstruir toda la cadena de responsabilidades detrás de un ataque que expuso la gravedad de la violencia organizada.



