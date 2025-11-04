Search
Imputaron a la mujer que atropelló y mató a un chico en la Quinta Sección

María Amelia Albina Molina fue acusada formalmente en la Justicia por la muerte de Fausto Morcos García y las heridas graves de otro joven.

La Justicia de Mendoza imputó a la mujer de 82 años que atropelló a dos chicos, matando a uno de ellos, en un accidente ocurrido el último tensábado al mediodía frente al Mendoza Tenis Club.

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta resolvió que la conductora incurrió en los delitos de homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar esa señal cuando no correspondía.

El trágico siniestro se produjo alrededor de las 13:15, aproximadamente, cuando la conductora circulaba a bordo de un Volkswagen UP por Boulogne Sur Mer, con dirección de sur a norte.

Al llegar a la intersección con Clark, continuó la marcha haciendo caso omiso al semáfoto que se encontraba en rojo. En consencuencia, atropelló a los dos adolescentes, que terminó con la vida de Fausto Morcos (13). Su compañero sufrió lesiones graves y sigue internado en el hospital Notti.

Tras el accidente, la mujer fue aprehendida en su domicilio en virtud de su edad. En los próximos días se resolverá su situación procesal.

