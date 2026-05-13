Imputaron a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni, por los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, que delegó la investigación en la fiscalía. Como primeras medidas, Marijuán solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado y pidió informes a más de 30 organismos.

Entre las entidades requeridas figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la Agip y Arba, para precisar bienes, pagos y posibles deudas. También se consultó a Migraciones sobre los viajes al exterior realizados por el funcionario.

Las dudas sobre el patrimonio

La denuncia de Pagano advierte sobre posibles inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por el hermano del jefe de Gabinete. Francisco Adorni ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna de Defensa.

En su declaración de 2024, Adorni informó bienes y depósitos por un total de $ 43.790.000, incluyendo una casa en City Bell y un auto Chery Tiggo. Sin embargo, para el año 2025, su patrimonio ascendió a $ 80.500.000.

Este incremento se vincula con la compra de una camioneta Jeep Renegade y la cancelación de un crédito hipotecario de $ 60.000.000 otorgado por el Banco Provincia. La Justicia investiga si sus ingresos como funcionario eran suficientes para saldar dicha deuda en solo un año.

Alcance de la investigación

El fiscal aclaró en un dictamen de 19 páginas que las pesquisas se centrarán exclusivamente en la figura de Francisco Adorni. Las menciones sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no forman parte de este proceso.

El vocero presidencial ya se encuentra bajo investigación en una causa separada, tramitada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Por lo tanto, la actual imputación no afecta la situación judicial del funcionario nacional.

En los próximos días, la diputada Pagano deberá comparecer ante la fiscalía para ratificar su denuncia y aportar mayores detalles sobre los hechos expuestos. El avance del caso dependerá del análisis de los informes solicitados a los organismos recaudadores.