Impulso al perilago: Irrigación habilita terrenos clave para el nuevo acueducto de Potrerillos

El ambicioso plan para transformar el Perilago de Potrerillos en un polo turístico internacional sumó un avance administrativo determinante. Este miércoles, el Departamento General de Irrigación (DGI) oficializó, mediante el Boletín Oficial, la autorización para que la empresa AySAM tome posesión de terrenos estratégicos necesarios para obras de infraestructura hídrica de gran escala.

Las claves de la resolución

La normativa, que lleva la firma del Superintendente General de Irrigación, establece la “utilidad pública y ocupación temporaria” de cuatro parcelas situadas en Luján de Cuyo, específicamente sobre el kilómetro 1091 de la Ruta Nacional 7.

Esta medida no es un trámite menor: otorga a la Provincia el derecho legal de servidumbre, permitiendo que cañerías y perforaciones de agua subterránea atraviesen propiedades privadas. Sin este paso, el despliegue del acueducto de 800 mm —columna vertebral para abastecer de agua potable y saneamiento a los futuros hoteles y restaurantes del Master Plan— sería técnicamente inviable.

Detalles del proyecto y áreas afectadas

Empresas involucradas: Los terrenos pertenecen a las firmas COBEC S.A. y Ramón J.C. Lo Bianco S.A.

Superficie: La afectación total supera los 9.000 metros cuadrados.

Rol de AySAM: La empresa estatal funcionará como el sujeto expropiante, gestionando las transferencias necesarias.

Carácter de la medida: La servidumbre se aplica de forma preventiva hasta que, concluidas las obras, se realice la inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad.

Plazos y defensa

Tras la publicación del edicto, los propietarios de los inmuebles cuentan con un margen de diez días hábiles para presentar cualquier tipo de apelación ante el Consejo de Irrigación, bajo el marco de la Ley 322.

A pesar de los tiempos legales, el Gobierno busca acelerar los trabajos de campo. La meta es clara: dotar de servicios básicos a una zona de alto valor paisajístico, permitiendo que los desarrollos turísticos de lujo dejen de ser un proyecto en papel y comiencen a ser una realidad operativa en la montaña mendocina.