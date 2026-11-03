Impulso al empleo: Tupungato reglamenta el funcionamiento de los food trucks

El Concejo Deliberante de Tupungato aprobó la ordenanza 33, un marco regulatorio integral que habilita y norma la actividad de los carros gastronómicos autopropulsados y remolcados (food trucks) en el departamento.

La medida busca responder a la creciente demanda de emprendedores locales que requerían continuidad laboral entre eventos, al mismo tiempo que garantiza la seguridad alimentaria de los vecinos y la revitalización de espacios públicos.

Según destaca el decreto en sus fundamentos, la actividad gastronómica móvil representa no solo un atractivo turístico y de esparcimiento familiar, sino también una alternativa de autoempleo e inversión accesible. Sin embargo, para sostener este crecimiento de manera ordenada, el municipio asumió la regulación amparándose en las facultades otorgadas por la Ley N° 1079 Orgánica de Municipalidades.

Tres categorías de comercio y requisitos técnicos estrictos

La ordenanza divide el funcionamiento de los carros en tres modalidades operativas:

Solo expendio: venta de productos envasados en origen, bebidas e infusiones. Con pre-elaboración: alimentos preparados previamente en establecimientos habilitados, permitiendo únicamente el calentamiento o cocción final dentro del vehículo (comprobable mediante factura). Con elaboración: cocina completa en el lugar desde la materia prima.

Para ser habilitados por la Dirección de Fiscalización y Control, los propietarios deberán adaptar sus vehículos a rigurosas exigencias de infraestructura e higiene:

Estructura e higiene: uso obligatorio de acero inoxidable o materiales inalterables y lavables en superficies en contacto con alimentos; bachas con desagüe y trampa de grasa; tanques de agua potable y efluentes de al menos 25 a 30 litros; y termotanques eléctricos para agua caliente continua.

Seguridad alimentaria y ambiental: instalación de campanas extractoras con tiraje a cuatro vientos, tableros eléctricos con disyuntor, garrafas exteriores fijadas por un gasista matriculado, y contenedores de residuos clasificados.

Puntos de atención y circulación: las aberturas deberán contar con mallas mosquiteras y cierres herméticos, mientras que las dimensiones del carro deberán contar con el aval técnico del Área de Tránsito.

Seguridad sanitaria y personal capacitado

Para comercializar en Tupungato, todo el personal deberá poseer la Libreta Sanitaria vigente y el Certificado del Curso de Manipulación Segura de Alimentos. Además, la reglamentación exige el uso exclusivo de utensilios descartables, ecológicos y biodegradables entregados al público, seguro de responsabilidad civil, certificado cuatrimestral de control de plagas y el mantenimiento ininterrumpido de la cadena de frío.

A nivel vehicular, cada unidad deberá acreditar propiedad, Seguro contra Terceros y cumplir con la Verificación Técnica Obligatoria (VTO).

Distancias mínimas para proteger la competencia justa

Uno de los puntos clave de la normativa radica en la asignación de permisos, los cuales serán de carácter personal, intransferible, precario y transitorio. Se prohíbe taxativamente la cesión, alquiler o transferencia de la habilitación, así como la venta en la vía pública sin autorización previa.

Para evitar la competencia desleal con bares y restaurantes tradicionales, se fijaron reglas precisas según el emplazamiento: