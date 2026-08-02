Impulsan un régimen de mecenazgo deportivo para financiar clubes y deportistas con aporte privado

Con el objetivo de generar nuevas herramientas de financiamiento para el deporte local, ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley impulsado por el dirigente legislativo Lucas Ilardo que propone la creación del Régimen Provincial de Mecenazgo Deportivo.

La iniciativa busca incentivar la participación del sector privado para respaldar proyectos, infraestructura y programas de desarrollo deportivo.

El proyecto parte de considerar al deporte como una política pública estratégica, destacando su rol esencial no solo en el aspecto competitivo o recreativo, sino como motor de salud, educación, inclusión social e integración comunitaria para niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En sus fundamentos, la propuesta reconoce la trayectoria de la red de clubes, asociaciones civiles, federaciones e instituciones de Mendoza. Sin embargo, advierte sobre la preocupante situación económica que enfrentan muchas de estas entidades debido al aumento en los costos de funcionamiento, el mantenimiento de la infraestructura, la compra de equipamiento y la logística para competencias.

“Las políticas tradicionales de financiamiento público, aun siendo imprescindibles, resultan insuficientes para atender la diversidad y magnitud del entramado deportivo provincial”, señala el texto entre sus argumentos principales, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de las instituciones barriales y de menor escala.

Claves del Régimen de Mecenazgo Deportivo

El Régimen proyectado establece un marco legal para canalizar el compromiso de la responsabilidad social empresarial hacia la actividad deportiva provincial. Entre sus objetivos principales se destacan:

Incentivo a la inversión privada: Permitir que empresas y particulares aporten recursos a proyectos, actividades y programas deportivos bajo normas de transparencia y control estatal.

Equidad territorial: Garantizar un desarrollo federal de las distintas disciplinas para que las oportunidades lleguen de forma equitativa a los 18 municipios mendocinos.

Infraestructura y formación: Financiar la modernización de instalaciones, adquisición de materiales, capacitaciones e investigación en el deporte.

Inclusión: Potenciar el desarrollo del deporte femenino, adaptado, social, comunitario y amateur.

Carácter complementario y control del Estado

Un aspecto central expresado en el Artículo 3° del proyecto es la definición del mecenazgo como un mecanismo complementario y subsidiario. La norma explicita que los aportes privados de ningún modo sustituirán la responsabilidad indelegable del Estado en la garantía del acceso al deporte como un derecho social, vinculado a la salud y a la educación integral.