Impulsan un proyecto para que las bicimotos tengan seguro obligatorio contra terceros en Mendoza

La constante transformación de la movilidad urbana y la aparición de nuevas alternativas de transporte impulsaron un nuevo debate en la Legislatura.

A través de un proyecto de ley, el diputado provincial Edgardo Civit Evans, representante del bloque Partido de los Jubilados Auténticos, propone modificar la Ley Provincial N° 9.024 de Seguridad Vial para exigir de manera explícita la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para las bicicletas equipadas o adaptadas con motor, popularmente conocidas como “bicimotos”.

La propuesta busca responder al incremento de bicicletas modificadas con motores de combustión interna o sistemas eléctricos autónomos, vehículos que circulan por las calles compartiendo el tránsito con automotores y peatones, pero que actualmente operan bajo un marco de incertidumbre normativa en cuanto a las exigencias de cobertura financiera ante un siniestro.

Un vacío normativo frente al riesgo en la vía pública

Si bien el Artículo 44 de la Ley 9.024 ya contempla la circulación de bicicletas “con o sin motor”, el legislador señala que la legislación actual no incluyó una regulación específica sobre la obligación de aseguramiento.

Civit Evans argumenta que la incorporación de una fuente de propulsión autónoma altera de forma sustancial las características de una bicicleta convencional:

Mayor velocidad y propulsión autónoma: al no depender únicamente del pedal pedalero o del esfuerzo físico, estos rodados desarrollan velocidades superiores, incrementando su potencial para generar daños patrimoniales o físicos a terceros en caso de accidentes.

Protección a las víctimas: al igual que ocurre con los autos, motos y ciclomotores, se busca garantizar que cualquier persona eventualmente afectada por un siniestro vial cuente con un respaldo económico o cobertura de responsabilidad civil que responda ante los daños.

“No se trata de desalentar nuevas formas de movilidad ni de establecer cargas innecesarias, sino de acompañar la evolución del tránsito con reglas de seguridad acordes a los riesgos que cada vehículo introduce en la calle”, destaca el texto de la iniciativa.

Diferenciación técnica: bicimotos vs. pedaleo asistido

El proyecto remarca que no se pretende equiparar de forma indiscriminada a cualquier bicicleta eléctrica con un ciclomotor o motocicleta.

La iniciativa establece una distinción clara respecto a las bicicletas de pedaleo asistido (Pedelec), en las cuales el motor eléctrico funciona únicamente de forma complementaria al esfuerzo del ciclista.

Por este motivo, la norma prevé que la reglamentación técnica posterior fije los parámetros específicos de evaluación, considerando variables como: