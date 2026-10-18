Impuestos en Mendoza: crece la morosidad y se abre el debate por lo que habrá que pagar en 2027

El pago de los impuestos provinciales vuelve a instalarse en el centro del debate económico de Mendoza. Mientras el Gobierno presentó en la Legislatura los proyectos de las leyes de Avalúo e Impositiva para 2027, los últimos datos de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) muestran que una parte importante de los contribuyentes mantiene obligaciones pendientes. La situación abre interrogantes sobre la evolución de la morosidad, el peso de los tributos en los presupuestos familiares y las expectativas de recaudación para el próximo año.

Los números expuestos ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados dejaron un dato que llamó la atención: la morosidad del Impuesto Automotor se aproxima al 50% durante 2026, aunque el organismo aclaró que se trata de un indicador provisorio que contempla obligaciones todavía no vencidas y pagos pendientes de completar.

La cifra contrasta con el 25% de incumplimiento registrado al cierre de 2025. Sin embargo, comparar ambos porcentajes como si fueran definitivos llevaría a una conclusión equivocada, ya que responden a momentos y criterios de medición diferentes.

Detrás de estos indicadores aparece una discusión más amplia: ¿hasta qué punto puede sostenerse el cumplimiento tributario en un contexto de presión sobre los ingresos familiares y qué impacto tendrán los impuestos previstos para 2027?

La morosidad en Mendoza: un problema que va más allá de los números

Según explicó el titular de ATM, Alejandro Donati, durante la presentación legislativa, la morosidad histórica del Impuesto Automotor se mantiene entre el 25% y el 30%. De hecho, el ejercicio 2025 cerró con un incumplimiento del 25%, mientras que el Inmobiliario registró un porcentaje del 24,39%.

La referencia cercana al 50% correspondiente a 2026 requiere una lectura diferente. El año fiscal todavía no concluyó y existen contribuyentes que abonan sus obligaciones en cuotas o que pueden regularizar su situación antes de diciembre.

Por lo tanto, no es posible afirmar todavía que la morosidad se duplicó en un año, aunque el volumen de obligaciones pendientes representa un dato relevante para analizar el comportamiento tributario.

Lo que muestran los datos es que aproximadamente uno de cada cuatro contribuyentes del Automotor no había cumplido con sus obligaciones al cierre de 2025, una proporción que ATM reconoce como parte del comportamiento histórico de este tributo.

Entre el costo de vida y la obligación de pagar impuestos

El debate tributario se desarrolla en un escenario en el que los hogares mendocinos enfrentan gastos cada vez más elevados para sostener sus necesidades cotidianas.

Según los últimos datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.484.912 en septiembre de 2026 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Total acumuló un incremento interanual del 39,52%.

El indicador permite dimensionar las exigencias económicas que enfrentan las familias, aunque por sí solo no demuestra que la falta de pago de los impuestos responda directamente a una pérdida de poder adquisitivo.

En ese presupuesto doméstico deben convivir los gastos de alimentación, vivienda, servicios, transporte, educación y salud, además de las obligaciones tributarias que recaen sobre los bienes de cada contribuyente.

En el caso del Automotor, la patente representa un gasto asociado a la propiedad de un vehículo que se suma al combustible, los seguros y el mantenimiento. Para quienes utilizan el automóvil como herramienta de trabajo o medio indispensable de movilidad, estos costos forman parte de sus gastos habituales.

El Inmobiliario, por su parte, constituye una obligación vinculada a la propiedad, independientemente de los ingresos que genere ese inmueble.

La capacidad de pago y la obligación tributaria no siempre evolucionan al mismo ritmo. Un vehículo puede aumentar su valuación fiscal sin que los ingresos de su propietario crezcan en una proporción equivalente. Algo similar puede ocurrir con los inmuebles.

Sin embargo, para establecer cuánto influye esta situación en la morosidad mendocina sería necesario contar con información más detallada sobre los contribuyentes que mantienen deudas.

La discusión también tiene otra cara: el Estado provincial necesita sostener sus ingresos para financiar sus obligaciones y servicios. Por eso, el desafío no se limita a establecer cuánto deben pagar los ciudadanos, sino también a determinar cómo garantizar niveles adecuados de cumplimiento.

Impuestos 2027: qué cambiará en el Automotor y el Inmobiliario

Mientras se conocen estos indicadores, la Legislatura analiza los proyectos de Avalúo e Impositiva 2027, que establecerán las condiciones tributarias del próximo ejercicio.

En el caso del Impuesto Automotor, el Gobierno propone mantener las alícuotas progresivas vigentes durante 2026, que oscilan entre el 1,5% y el 3% para automóviles y rurales comprendidos en las escalas correspondientes.

La actualización se concentrará en los rangos de valores utilizados para calcular el tributo. Estos se ajustarán cuando se conozca el dato de inflación de diciembre de 2026 correspondiente a la adquisición de vehículos en la región de Cuyo.

Esto significa que todavía no puede determinarse cuánto pagará cada propietario en 2027, ya que el resultado dependerá de la valuación del vehículo y de la escala aplicable.

Para el Impuesto Inmobiliario, la propuesta contempla actualizar un 25% los tramos de avalúo fiscal, manteniendo las alícuotas establecidas en 2026.

Es importante aclarar que esa actualización no implica que todas las boletas del Inmobiliario aumentarán automáticamente un 25%. El monto dependerá del avalúo de cada propiedad, su categoría y el tramo en el que quede comprendida.

El proyecto también mantiene bonificaciones para los contribuyentes cumplidores, con descuentos que pueden alcanzar el 35% si reúnen las condiciones previstas.

Este esquema busca incentivar el pago en término, aunque también establece una diferencia entre quienes pueden mantener sus obligaciones al día y aquellos que acumulan deudas y no reúnen los requisitos para acceder a determinados beneficios.

En paralelo, ATM anticipó que la recaudación de 2026 podría superar las metas previstas en el Presupuesto provincial, pese a los niveles de morosidad informados.

La aparente contradicción tiene una explicación posible: una mayor recaudación total no necesariamente significa que aumente la cantidad de contribuyentes que cumplen. Los ingresos pueden crecer por variaciones en los montos tributarios, cambios en las bases imponibles o mejoras en la cobranza, entre otros factores.

Así, Mendoza llega a la discusión tributaria de 2027 con dos realidades que deben analizarse en conjunto: un Estado que proyecta cumplir sus objetivos de recaudación y una proporción significativa de contribuyentes que registra obligaciones pendientes.

El desafío será conocer cómo evoluciona efectivamente la morosidad al cierre de 2026 y qué incidencia tendrán las nuevas valuaciones sobre los montos que deberán afrontar los mendocinos.

Porque, más allá de las alícuotas y los porcentajes, el debate de fondo es cómo sostener los recursos públicos y, al mismo tiempo, contemplar la capacidad de pago de quienes deben financiarlos.