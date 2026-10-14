Impuestos en Mendoza: a cuánto trepa la morosidad de los contribuyentes

Gran parte de los contribuyentes no está al día con los tributos patrimoniales de Mendoza. El nivel de morosidad en los impuestos Automotor e Inmobiliario trepó de manera exponencial con respecto al periodo fiscal anterior. Así lo informó la Administración Tributaria Mendoza (ATM) ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, durante el tratamiento de los proyectos de Ley Impositiva y Avalúo para 2027.

Allí, el organismo dio detalles de los niveles de morosidad del último ejercicio, aunque se aclaró que se trata de información provisoria.

Los niveles de morosidad en los impuestos Automotor e Inmobiliario

Según ATM, la morosidad del Impuesto Automotor ronda el 50% en lo que va de 2026. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el dato todavía no es definitivo porque el ejercicio fiscal sigue abierto.

“Hoy tenemos cerca de un 50% de morosidad, pero el año todavía no termina”, señaló el titular de ATM, Alejandro Donati. En ese marco, también explicó que el tributo puede pagarse de manera anticipada o en cuotas distribuidas a lo largo del año, por lo que una parte de los contribuyentes aún puede completar sus pagos.

Para 2025, el porcentaje de morosidad del Automotor se ubicó en el 25%, dentro de la franja del 25% al 30% que, según ATM, se registró durante la última década. “Hay gente que no ha pagado, pero tenemos un 25% de morosidad”, explicó Donati al referirse al ejercicio 2025.

En el caso del Impuesto Inmobiliario, ATM informó una morosidad del 24,39% correspondiente a 2025, un nivel cercano al registrado en el Automotor durante el mismo período.

ATM prevé superar la meta de recaudación

Pese a los niveles de morosidad registrados, durante la presentación Donati anticipó que la recaudación provincial de 2026 superaría las previsiones del Presupuesto.

“Estamos cumpliendo las metas propuestas del presupuesto 2026, incluso las vamos a superar”, afirmó el funcionario. Para sostener esa proyección, mencionó los recursos obtenidos hasta el 30 de septiembre y las estimaciones para el último trimestre.

Los descuentos para quienes estén al día

El proyecto de Ley Impositiva 2027 propone mantener bonificaciones de hasta el 35% para los contribuyentes que cumplan las condiciones previstas en los impuestos Automotor e Inmobiliario.

El esquema contempla descuentos por tener las obligaciones canceladas al cierre de 2025 y 2026, por pagar el impuesto anual dentro del plazo establecido y por no registrar deuda vencida al finalizar 2026.

En el Impuesto Automotor, la iniciativa mantiene las alícuotas progresivas vigentes. Para el Inmobiliario, propone actualizar un 25% los tramos de avalúo utilizados para calcular el tributo, sin modificar las alícuotas.