Impuesto Inmobiliario y Automotor: ATM fijó los intereses para lo pagos en cuotas

Los contribuyentes que elijan financiar en cuotas los impuestos Inmobiliario y a los Automotores, en vez de cancelar el monto total anual al comienzo del año, deberán afrontar una tasa de interés mensual del 1,75% sobre saldo. Así lo determinó la Administración Tributaria Mendoza (ATM) mediante la resolución N° 48, publicada con vigencia inmediata.

El mecanismo de cálculo establece que la primera cuota de cada tributo está exenta de recargos. Sin embargo, para quienes no opten por el pago anual completo en febrero (Inmobiliario) o marzo (Automotor), los vencimientos posteriores comenzarán a sumar intereses de manera acumulativa mes a mes.

¿Cuánto recargo paga cada cuota?

El impacto del interés acumulado varía según el tributo y el mes en que opere cada vencimiento bimestral:

Impuesto Inmobiliario (6 cuotas): el cronograma arranca en febrero con la 1° cuota sin interés. A partir de allí, la financiación comienza a correr en marzo (1,75%) y se traslada a los vencimientos siguientes: 3,50% en abril (2° cuota), 7% en junio (3° cuota), 10,50% en agosto (4° cuota), 14% en octubre (5° cuota) y un máximo acumulado del 17,5% en diciembre (6° cuota).

Impuesto a los Automotores (5 cuotas): el calendario inicia en marzo con la 1° cuota libre de recargos. Luego, el interés mensual del 1,75% se acumula desde abril, alcanzando el 3,50% en mayo (2° cuota), 7% en julio (3° cuota), 10,50% en septiembre (4° cuota) y 14% en noviembre (5° cuota). En caso de extenderse a diciembre, el acumulado llega al 15,75%.

Tabla comparativa de intereses por mes

Mes Inmobiliario (Vencimiento / Acumulado) Automotores (Vencimiento / Acumulado) Febrero 1° cuota — Sin interés — Marzo Sin vencimiento — 1,75% 1° cuota — Sin interés Abril 2° cuota — 3,50% Sin vencimiento — 1,75% Mayo Sin vencimiento — 5,25% 2° cuota — 3,50% Junio 3° cuota — 7,00% Sin vencimiento — 5,25% Julio Sin vencimiento — 8,75% 3° cuota — 7,00% Agosto 4° cuota — 10,50% Sin vencimiento — 8,75% Septiembre Sin vencimiento — 12,25% 4° cuota — 10,50% Octubre 5° cuota — 14,00% Sin vencimiento — 12,25% Noviembre Sin vencimiento — 15,75% 5° cuota — 14,00% Diciembre 6° cuota — 17,50% Sin vencimiento — 15,75%

La medida, firmada por el Administrador General de ATM en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal y la Ley N° 8521, rige a partir de su publicación oficial.