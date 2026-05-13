Importar pasta de tomate ya sería más barato que producirla en Mendoza

La creciente importación de pasta de tomate encendió una fuerte preocupación en Mendoza y el tema ya comenzó a discutirse en la Legislatura provincial. El diputado sanrafaelino Germán Gómez presentó un proyecto de resolución para exigir información oficial sobre el impacto que tendría el ingreso de productos importados sobre la producción local y reclamar un plan de contingencia para asistir al sector.

La iniciativa pone el foco en departamentos históricamente vinculados al tomate industrial (San Rafael, General Alvear, Valle de Uco, Rivadavia, Junín, San Martín y Santa Rosa), donde productores e industrias aseguran atravesar crecientes dificultades para comercializar su producción. Según expuso el legislador, referentes agroindustriales sostienen que producir una tonelada de pasta de tomate en Mendoza cuesta entre 1.200 y 1.300 dólares, mientras que los productos importados ingresarían al país a valores considerablemente menores. “Cuando importar es más barato que producir, el problema no es del productor, es de la política”, señala el proyecto presentado en la Cámara de Diputados.

Además del impacto económico, el reclamo apunta a las posibles consecuencias laborales y sociales que podría generar una caída de la actividad tomatera. El pedido legislativo solicita datos oficiales sobre países de origen de la pasta importada, precios registrados en Aduana e INDEC, cantidad de productores afectados y posibles pérdidas de superficie cultivada durante la campaña actual. También pide información sobre hectáreas no cosechadas y caída de rentabilidad en distintas zonas productivas de la provincia.

El proyecto remarca que las herramientas de comercio exterior dependen del Gobierno nacional, pero cuestiona la falta de gestiones provinciales para defender la competitividad del sector. En ese sentido, reclama conocer si Mendoza impulsó pedidos de salvaguardas comerciales, asistencia financiera o programas de alivio para pequeños y medianos productores. La preocupación del sector no pasa solo por esta cosecha, sino por la continuidad misma de una actividad clave para el interior productivo mendocino.

Por último, la iniciativa exhorta al Ejecutivo provincial a presentar un “Plan de Contingencia para la Producción Tomatera Mendocina” que contemple financiamiento, apoyo técnico y medidas de sostenimiento del empleo. Mientras tanto, productores advierten que la incertidumbre ya comenzó a influir en las decisiones para la próxima temporada y crece el temor de que otro sector histórico de Mendoza quede atrapado en una crisis sin respuestas de fondo.