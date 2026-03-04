Importar celulares será más simple: cómo impactará la nueva norma en los precios en Mendoza

La decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de homologación para celulares y dispositivos tecnológicos generó expectativa en el sector comercial mendocino. La nueva normativa elimina trámites administrativos y revalidaciones periódicas que regían desde la década del 80, con el objetivo de agilizar importaciones y reducir costos.

El cambio impacta sobre el procedimiento de autorización que otorga el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para la comercialización de celulares, auriculares inalámbricos, smartwatches, routers y dispositivos vinculados a telecomunicaciones e Internet de las Cosas.

Entre las principales modificaciones, se elimina la obligación de revalidar cada tres años la certificación de equipos que no hayan sufrido cambios técnicos, siempre que cumplan con los estándares vigentes. También se suprimen gestiones duplicadas en variantes comerciales idénticas.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el esquema anterior se había convertido en una barrera burocrática que encarecía los productos y demoraba su llegada al mercado argentino. El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, planteó que el objetivo es que los dispositivos puedan lanzarse en el país en simultáneo con los principales mercados del mundo.

Expectativa empresaria en Mendoza

En Mendoza, referentes del comercio exterior ven la medida con optimismo moderado. Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, consideró que si se reducen trabas y costos de importación, debería haber una baja en los precios, siempre y cuando exista competencia real entre oferentes.

El dirigente recordó que en algunos segmentos, como la electrónica, se habían generado diferencias significativas respecto de países vecinos como Chile, lo que impulsaba a muchos consumidores a cruzar la cordillera para comprar tecnología.

Sin embargo, advirtió que el comportamiento del consumidor será determinante. En un contexto donde el financiamiento pesa tanto como el valor final, las cuotas y las promociones siguen siendo un factor decisivo en la elección de compra.

El impacto en el comercio minorista

Desde el sector minorista ya empiezan a notar cambios. Sebastián Heredia, responsable de la firma mendocina MENDOFIX, aseguró al Sol que en los últimos días recibieron listas de precios más competitivas por parte de proveedores locales.

“Antes muchos compraban en Chile porque convenía; ahora la mayoría está adquiriendo los equipos en el mercado local”, señaló. Según explicó, si la tendencia se consolida, podría repetirse un escenario en el que resulte más conveniente comprar un celular nuevo antes que repararlo, como ocurrió en otros períodos de mayor apertura comercial.

En cuanto a la demanda, indicó que los modelos de Apple, especialmente los iPhone, encabezan las consultas y ventas en Mendoza. Una mayor disponibilidad y precios más competitivos podrían potenciar aún más ese segmento.

Por ahora, el impacto concreto dependerá de cómo se trasladen los menores costos administrativos a las góndolas y de la reacción del mercado. Lo cierto es que la simplificación normativa ya abrió una nueva etapa para el negocio tecnológico, con la promesa de más competencia y mejores precios para los consumidores mendocinos.