Importante operativo en Tupungato: controlaron camiones que transportaban minerales

Este martes, la Policía Ambiental Minera (PAM) llevó adelante un operativo de control del tránsito de minerales. El procedimiento fue realizado en Tupungato en conjunto con Vialidad Nacional, la agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de Mendoza.

Según detallaron fuentes oficiales, el operativo se llevó a cabo en la báscula de control de cargas para camiones ubicada en la zona de Zapata, sobre la Ruta Nacional 40, en Tupungato. El objetivo de este tipo de intervenciones, indicaron, es fortalecer la fiscalización y trazabilidad del transporte de minerales en Mendoza.

En ese marco, fueron inspeccionados distintos camiones dedicados al transporte de minerales. Según informaron oficialmente, la totalidad de los vehículos contaba con la correspondiente Guía de Transporte de Minerales y además se verificó que las cargas coincidieran con el pesaje permitido y declarado. Ante esto, no se registraron infracciones.

Foto: Gobierno de Mendoza.

El jefe de la Policía Ambiental Minera, Guillermo Bickham, destacó que “estos operativos nos permiten verificar el cumplimiento de la normativa vigente, garantizar la trazabilidad de los minerales transportados y brindar mayores condiciones de seguridad tanto para la actividad como para la comunidad”. Cabe resaltar que la PAM depende de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente.

Operativos viales

En paralelo, la Policía de Mendoza montó un operativo viales y desvío de los vehículos hacia la báscula de control, mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial efectuó controles de alcoholemia y verificaciones de la documentación obligatoria para circular.