Imparable: Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto y sigue con su andar perfecto

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo Apertura 2026, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Ciudad de Río Cuarto, y que contó con el arbitraje de Andrés Gareano.

“Una victoria llama a otra”, reza un viejo axioma del que bien puede dar cuenta la Lepra, que en este arranque de 2026 ha ganado cuanto juego ha disputado. Tras concatenar cuatro triunfos -uno en su debut en Copa Argentina y tres en el Apertura-, el equipo dirigido por Alfredo Berti viajaba a Córdoba para verse las caras con uno de los recién ascendidos: Estudiantes de Río Cuarto.

Con un presente inmejorable, la Lepra salió a imponer condiciones de entrada ante un conjunto que apenas había arañado un punto ante Argentinos Juniors. Sin embargo, pese a mostrar una leve superioridad en algún tramo de la etapa inicial, el equipo mendocino apenas pudo generar peligro en el arco defendido por Renzo Bacchia. Quizás lo más destacado del primer tiempo fue un tiro libre de Sebastián Villa que dio en el palo tras un mal cálculo del golero local.

Ya en el complemento, en el marco de un desarrollo cansino y carente de acciones de riesgo, los Azules lograron adelantarse en el marcador a los 69′ gracias a un gol en propia puerta de Juan Antonini luego de una pelota parada en contra.

Al verse en desventaja, el equipo cordobés -obligado a sumar para engrosar su promedio- fue a buscar el empate. Con más empuje que buen juego, Estudiantes arrinconó a la Lepra durante los instantes finales del encuentro por intermedio de centros y remates de media distancia.

Por su parte, la Lepra apelaba a encontrar un contragolpe para explotar la velocidad de Villa. Sin embargo, ese escenario nunca llegaría.

Finalmente, el encuentro concluiría 1 a 0, resultado que le permitió a Independiente Rivadavia alcanzar las 12 unidades, convirtiéndose en el único equipo del fútbol argentino con puntaje ideal. La próxima jornada, la Lepra recibirá a otro cordobés: Belgrano. Lo hará el sábado, en el Bautista Gargantini, donde intentará defender su liderato.