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ACCIDENTE VIAL

Impactante: un tren de cargas arrolló a una camioneta en Luján de Cuyo

La formación ferroviaria arrastró al rodado por aproximadamente 100 metros. Pese a la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

Durante la mañana de este martes, un tren de cargas colisionó contra una camioneta y la arrastró por varios metros. El hecho ocurrió en el departamento de Luján de Cuyo. Pese a la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

De acuerdo al reporte policial, el siniestro ocurrió cerca de las 7:30 en el paso a nivel ubicado sobre calle Olavarría, entre San Martín y Ruta Nacional 40 cuando el tren circulaba de Norte a Sur y, al llegar al cruce, impactó contra una camioneta Toyota Hilux de color blanco que intentaba atravesar las vías.

El conductor del rodado, de 51 años, logró salir del vehículo por sus propios medios tras el accidente. Personal médico lo asistió en el lugar y posteriormente fue trasladado a la Clínica Francesa con un traumatismo en un miembro inferior.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 48°, Bomberos Voluntarios de Luján y Policía Científica, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió la colisión. También se apersonaron profesionales médicos de Serprisa.

Las pericias también incluyeron controles de alcoholemia a ambos conductores involucrados: tanto el conductor de la camioneta como el maquinista del tren, de 35 años, arrojaron resultado negativo.

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