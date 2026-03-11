Impactante rescate en el Cañón del Atuel: dos jóvenes quedaron atrapados en un acantilado y debieron ser salvados

Este martes, en horas de la tarde, dos jóvenes debieron ser rescatados en el Cañón del Atuel -en San Rafael– luego de quedar atrapados mientras realizaban un descenso con sogas en un sector de acantilados, en la zona conocida como Garganta del Diablo, en las cercanías de El Nihuil.

De acuerdo a información policial, un llamado al 911 ingresó cerca de las 18:09 y señalaba que un testigo había escuchado a un individuo solicitando auxilio desde un sector del acantilado, aunque no lograba verlo. A partir de esto, personal de la Subcomisaría Rama Caída se desplazó hasta el lugar para verificar la situación.

Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad.

Al arribar al lugar, los oficiales constataron que dos jóvenes -identificados como Q.F.L., de 19 años, y A.A.J., de 20, ambos oriundos de El Nihuil- se encontraban atrapados. De acuerdo al reporte oficial, cerca de las 16 horas ambos se encontraban realizando un descenso con sogas en el cañón cuando uno de ellos cayó al fondo del sector mientras que el otro quedó suspendido a unos 25 metros de altura, sin posibilidad de ascender ni descender por sus propios medios.

Ante este panorama, se debió desplegar un operativo de rescate del que participaron efectivos policiales, personal especializado en salvataje, integrantes de la Unidad VANT —que opera con drones— y efectivos de Policía Rural. Además, personal del destacamento policial de El Nihuil resguardó la zona para evitar nuevos accidentes durante las tareas.

Tras las maniobras, los rescatistas lograron sacar del cañón primero al joven de 19 años y luego al otro joven, que presentaba politraumatismos. Ambos fueron asistidos por personal sanitario y trasladados a un hospital de la zona para una mejor atención médica.