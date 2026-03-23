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Impactante: Donald Trump anunció una tregua con Irán durante varios días

La noticia provocó una gran expectativa de cara al posible final de la guerra, lo que hizo que haya un importante movimiento en los mercados

Durante las últimas horas, se dio un hecho inesperado en las relaciones internacionales, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en las operaciones militares que se están dando contra las infraestructuras energéticas de Irán.

Este anuncio surgió tras semanas de una escalada bélica que se había quedado en el centro de la escena mundial. Y es que, según informaron desde la Casa Blanca, Trump justificó la decisión asegurando que Tuvimos conversaciones muy productivas en las últimas horas.

Siendo una tregua que llega para interrumpir una serie de ataque estratégicos que habían provocado daños en distintas zonas de Irán, mayormente en el suministro eléctrico. Por lo que se había puesto en jaque la capacidad industrial y civil del país.

Esta noticia generó una reacción inmediata en los mercados financieros, entre ello se registró una baja del 4% del petróleo en las primeras operaciones del día. Y es que se tiene la esperanza de que el crudo no se ve interrumpido en el Estrecho de Ormuz.

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